Realizan primer taller ciudadano de consulta pública para el anteproyecto del Plan de descontaminación de Puerto Aysén.

Hasta el 18 de diciembre se encontrará disponible la consulta pública para el Anteproyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica PDA de la zona saturada de Puerto Aysén y su área circundante, para apoyar el proceso de participación ciudadana, desde la Seremi del Medio Ambiente se están llevando a cabo talleres informativos ciudadanos con el objetivo de incentivar a vecinos y vecinas a plasmar sus observaciones respecto de la hoja de ruta propuesta para descontaminar el aire de la ciudad.

La primera de una serie de jornadas tuvo lugar en el auditorio del hospital de Puerto Aysén, donde vecinos, vecinas y representantes de organizaciones dialogaron respecto de las medidas presentadas “ha sido muy enriquecedor pues se ha puesto en valor y también planteado varias de las inquietudes que tiene la ciudadanía, que requieren de un trabajo multidisciplinario e interinstitucional, requerimos escuchar esto para también plantearlo a otras instituciones para que la realidad del PDA tenga sentido y pertinencia con lo que se vive en el territorio actualmente”, aseguró el Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz durante la actividad.

El anteproyecto del PDA de Puerto Aysén considera medidas de regulación para el control de emisiones de calefacción domiciliaria, medidas de mejoramiento térmico para las actuales viviendas, programas de recambio de calefactores, promoción de proyectos de calefacción distrital, difusión y educación a la ciudadanía, un plan operacional para la gestión de episodios críticos; pero, además, el plan aborda compensación de emisiones en el marco del SEIA y regulación para el control de emisiones del transporte entre otras.

La profesora y presidenta de Reinventa Aysén, Carolina Vega, presente en el taller, valoró la iniciativa desde la oportunidad no solo de conocer el anteproyecto y sus detalles para hacerse parte del proceso, sino también de permearse de las diversas visiones de quienes asistieron a la jornada “la invitación es a sumarse, pero no desde la desesperanza, como que la gente se sume a estas instancias como súper a la defensiva porque la experiencia nos ha enseñado que estos procesos son difíciles y no siempre ven la luz (…)pero si uno no participa ¿de qué se va a quejar después?”, preguntó.

Para conocer el anteproyecto e ingresar las observaciones, los y las interesadas pueden acceder al portal consultasciudadanas.mma.gob.cl; solicitar información en la oficina de la Seremi del Medio Ambiente, ubicada en Portales N°125, Coyhaique; o bien, participar del ciclo de talleres ciudadanos que continuarán desarrollándose. Específicamente el próximo encuentro se llevará a cabo el martes 7 de noviembre en la Casa de la Cultura ubicada en Sargento Aldea N° 695 y estará dirigido a docentes y educadoras de la ciudad de Puerto Aysén. No obstante ello, podrán sumarse quienes se interesen en conocer más sobre esta temática. La consulta pública se extenderá hasta diciembre de este año y los próximos talleres serán anunciados oportunamente.