Karina Acevedo tras Encuentro de Cuidados “Las necesidades en la región son urgentes” 

Desafíos en cuanto a trabajar en un mayor reconocimiento de las personas cuidadoras, que el sistema cuente con pertinencia territorial, enfoque de género, intersectorialidad, calidad de los servicios y una progresividad en su implementación en donde el Estado cumpla un rol fundamental fueron algunas de las conclusiones de este Encuentro que fue resaltado por Karina Acevedo, Seremi de Desarrollo Social y Familia “El sistema Nacional de Cuidados es un desafío de país, lo constatamos hoy día donde queda extremadamente evidente que se requiere con urgencia una política nacional de cuidado con mirada territorial universal y donde un Estado garantice la atención a quien en algún momento sea dependiente. Este encuentro fue maravilloso, participaron personas mayores, personas de agrupaciones, cuidadoras, personas que requieren de cuidados y agradecemos a cada uno de ellos que participaron, a nuestras expositoras, cerramos una actividad con números que nos invitan a seguir trabajando como lo pide el Presidente por un Chile justo y digno”.

Entre las principales necesidades de parte de los cuidadores se esboza la falta de tiempo libre y derecho al ocio, por otro lado, que se resguarde la salud mental y la importancia de profesionalizar el cuidado y reconocer las capacidades y experiencias de quienes han ejercido estas labores. Uno de los asistentes Leonardo Cornejo quien es cuidador resaltó que “Está bien que se haya tomado la iniciativa y visualizar este problema que nos afecta a un gran porcentaje sobre todo las personas que cuidamos y en la persona que necesita ser cuidada. Creo que falta mayor educación y sobre todo en la vía pública, porque nos topamos con personas que no respetan e invisibilizan a quien es cuidado”.

Actualmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través del Registro Social de Hogares está solicitando que tanto cuidadores y personas cuidadas se registren en el Sistema para contar con la credencial y respectivos apoyos del Estado. Miriam Droguett quien hace ya 13 años que es cuidada señaló “Dependo de mi esposo y es importante destacar que hay hombres que si se preocupan del cuidado. Creo que es muy importante que esto sea transversal independiente del Registro Social de Hogares, porque tenemos necesidades especiales y ningún presupuesto aguanta. Entonces eso es lo que quisiera destacar, que es interesante avanzar hacia esta política de Estado que se organice con este registro de cuidadores y que sea vinculante”.

Entre los resultados expuestos, se evidenciaron diversas brechas en materia de cuidados en donde la dirigente Irma Mansilla a cargo del taller de Adulto Mayor del sector Corvi hizo un claro llamado “Lamentablemente no me asombra el número de mujeres cuidadoras, por lo mismo, creo que nuestra región necesita profesionales que estén a cargo prevención y envejecimiento activo. Mi llamado es a que se llegue a una realidad concreta, porque estamos hace tiempo viendo el tema de cuidados. Yo he sido encuestada y he dado mi parecer respecto de lo que se necesita. Por lo tanto, creo que el Gobierno tiene que hacerse cargo de los cuidadores, que son necesarios y con una remuneración digna”.

Entre los invitados, el alcalde Marcos Silva de la comuna de Las Guaitecas reforzó que “Hay una brecha que debemos asumir. Hoy no basta con aplaudir y felicitar a quien cuida. Necesitamos hacer cosas definitivas y concretas, que tiene que ver justamente con involucrar al poder legislativo para que esto se transforme en una política pública de verdad y dejemos de estar abrazando y saludando y lo llevemos al plano de lo real”.

Un presupuesto con prioridad de cuidados para el 2024, Centros de Cuidados Comunitarios a lo largo del país, fue valorado por la vocera de Gobierno en la región de Aysén, Tatiana Plá “Tenemos grandes desafíos, hay temas que son en común y que es la necesidad de tener un Sistema Nacional de Cuidados. Y para eso estamos trabajando, de manera participativa con gente que se ha dedicado por años a realizar esta labor, de una manera no formal y es lo que ahora necesitamos regular e institucionalizarlo, para eso como Gobierno estamos trabajando”.

Dejar de precarizar el trabajo de mujeres fue el llamado final de Andrea Méndez, Seremi de la Mujer y Equidad de Género “Avanzar en un Sistema Nacional de cuidados constituye un compromiso importante de gobierno que tiene que ver con la necesaria justicia de la distribución de estas tareas, las cuales han recaído exclusivamente en las mujeres por demasiado tiempo, lo cual precariza a las mujeres y la atención de los cuidados que se requiere. Por lo tanto, llevar esto al terreno de lo público y transformarlo en un Sistema Nacional de cuidados es sin duda un gran avance como sociedad”.