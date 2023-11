Seremi del MOP expone a comunidades de zonas Chelenko y los Glaciares nuevos tramos de pavimentación y proyecto de puente sobre Río Pascua

El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa viajó a la zona sur de la región de Aysén para participar en reunión de Zonas de Interés Turístico, Zoit Chelenko y Zoit de la Provincia de Los Glaciares, así como también para reunirse con el Alcalde de Caleta Tortel Abel Becerra, y exponer nuevas iniciativas que mejorarán condiciones de conectividad de las vecinas y vecinos de ambos sectores de la región de Aysén.

La autoridad regional de Obras Públicas realizó un balance de la jornada indicando al respecto que “participamos en la segunda reunión del Directorio de la ZOIT, tuvimos una gran concurrencia y estamos muy contentos, porque pudimos exponer importantes iniciativas que mejorarán la conectividad de las personas, lo que para nosotros como gobierno es muy relevante, así que hemos anunciado que en lo que resta de este año vamos a llamar a licitación 77 kilómetros de pavimentación en la Ruta 7 y entre el sector El Maitén y Puerto Guadal. También nos reunimos con el Alcalde de la comuna de Tortel Abel Becerra a quien le informamos que vamos a mejorar con la aplicación de sello asfáltico los 22 kilómetros que unen a Caleta Tortel con la Ruta 7 Sur, y durante el próximo año comenzaremos con los dos primeros kilómetros desde el acceso al Aeródromo hasta Caleta Tortel, así como también anunciamos que firmaremos un convenio con el Cuerpo Militar del Trabajo para instalar un puente sobre el Río Pascua, lo que permitirá conectar en mejores condiciones a los pobladores del sector con otros lugares de la región, así que continuamos avanzando con diversas iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas como lo ha mandatado nuestro presidente y ministra”.

Posteriormente, junto al Director Regional de Vialidad Renzo Sanders Cortés y el equipo de la Oficina Provincial de Vialidad MOP en Capitán Prat, el SEREMI del MOP realizó una inspección a las obras de pavimentación que se desarrollan en la Ruta 7 al sur de la ciudad de Cochrane, oportunidad en la que constataron un 90% de avance en los trabajos de confección de suelo cemento y este viernes 03 de noviembre realizarán la aplicación de sello asfáltico con gravilla en este tramo, consolidando estas obras la pavimentación de este sector.

Así lo refrendó Patricio Sanhueza, destacando que “estamos revisando los trabajos de pavimentación de tres kilómetros al sur de la ciudad de Cochrane en la Ruta 7 Sur, propuestos por la ministra Jessica López para seguir avanzando fuertemente con soluciones de suelo cemento en este caso. Estamos invirtiendo fuertemente en la Oficina Provincial de Vialidad para entregar más y mejor bienestar a la comunidad con estas obras que traen aparejado no solamente un mayor confort en el tránsito, sino también con ellas disminuimos fuertemente el polvo en suspensión, son amigables ambientalmente y no requieren la colocación permanente de ripio. Es una inversión importante que está realizando el Ministerio de Obras Públicas del orden de los $450 millones, y forma parte del compromiso ministerial de seguir avanzando con estas soluciones no solamente con obras en la Ruta 7 sino también, en muchos otros caminos”.

Consultado el Delegado Presidencial Provincial de Capitán Prat, Cristian Fuentealba, acerca del resultado de este trabajo en terreno con las y los vecinos, y las iniciativas anunciadas, destacó que como Delegación y representante del gobierno, se hace sentido el cumplimiento de las promesas del gobierno de Gabriel Boric. “Mejorando la calidad de vida y la conectividad en todo el territorio hasta el sector más austral de nuestra región, así que estamos muy contentos con el SEREMI por hacer realidad este tan sentido anhelo de la comunidad de mejorar nuestra conectividad, lo que esperamos continúe. Estamos muy orgullosos, porque esto empezó en nuestra provincia y hoy día es un ejemplo para toda la región, así que agradecemos este gran trabajo a la gente de Vialidad y a su Seremía por el sentido que le han dado a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra provincia”.