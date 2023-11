Con  gran convocatoria INJUV Aysén realiza encuentro regional: Juventudes Presente y Futuro

Con la participación de diferentes organizaciones juveniles de la sociedad civil, autoridades regionales y comunidad en general, el Instituto Nacional de la Juventud de la región de Aysén, realizó el encuentro regional Juventudes: Presente y Futuro, instancia que tuvo por objetivo relevar el trabajo realizado por el servicio a través del programa Compromiso Joven en las comunas de Guaitecas y Aysén, presentar los principales datos regionales de la 10ª Encuesta Nacional de Juventudes y fortalecer la vinculación entre INJUV, las instituciones públicas y las oficinas o unidades encargadas de juventud a nivel municipal.

El programa Compromiso Joven lleva ejecutadas más de 10 actividades en las comunas de Guaitecas y Aysén, donde agrupaciones juveniles de la sociedad civil y juventudes de distintos establecimientos educacionales, participaron en la realización de diagnósticos comunales, donde definieron y priorizaron las principales problemáticas de las juventudes, junto con reconocer a los actores claves de sus comunas. Además llevaron a cabo un ciclo formativo en gestión de redes locales y participación, transversalización para el enfoque de juventudes, herramientas para el enfoque de género, participación ciudadana y gobernanza local, en el cual también se vieron beneficiados equipos municipales participantes del programa.

Durante la actividad se revisaron los datos regionales de la 10ª Encuesta Nacional de Juventudes, temáticas destacadas en los diagnósticos comunales participativos realizados por los dos municipios que participaron y se certificaron a las contrapartes municipales que apoyaron en la ejecución de las distintas actividades que se realizaron con juventudes de ambas comunas, propiciando luego un espacio de diálogo entre las y los participantes y autoridades presentes.

“Es importante realzar que nuestras encuestas siempre se han realizado de forma ininterrumpida, lo que ha permitido tener un mapeo claro de la evolución de las juventudes a lo largo de los años, tanto a nivel nacional como local. En esta ocasión, quisimos difundir los datos e invitar a la reflexión de estos mismos a través de un espacio participativo con las juventudes. Estos espacios que se generan siempre son necesarios y es algo que las juventudes también nos han expresado, puesto que permiten contrastar las diferentes opiniones que poseen en cuanto a sus diferentes problemáticas y potencialidades, comprendiendo que existen diversas realidades, con diversos matices, pero también con muchos puntos en común”, sostuvo el Director Regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia.

En tanto la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad, destacó la alta convocatoria del encuentro y señaló que “en esta actividad en realidad con la alta convocatoria de diferentes grupos de juventudes, con la cuenta que da el director respecto a la Encuesta de Juventudes y los datos que son alarmantes, nos invitan además a estar activos, a escuchar lo que las juventudes nos han planteado, a ver los datos y poder ajustar la política pública en la región de Aysén”.

En la misma línea indicó que “para nosotros como Ministerio, para el Instituto de la Juventud en Aysén, es un desafío poder asumir todo este trabajo que se nos viene, un trabajo intersectorial que siempre ha estado, hoy día con estos datos nos focalizamos sin duda a las materias que nos preocupan, como el suicidio, el embarazo adolescente, las horas laborales para jóvenes, la deserción escolar, hay muchos temas que hoy día en Aysén necesitamos colocarnos ordenados y trabajar para priorizar este grupo etario”.

Para Edgar Azocar, joven integrante del Colectivo Cantaries, la actividad “fue súper enriquecedora porque hay distintas voces, se reúne mucha gente de la región, de organizaciones, juventudes de distintos aspectos de la región. Yo espero que se ayude a hacer un nexo entre todas las necesidades que tenemos y soluciones prontas, ya que por ejemplo en el Colectivo Cantaries tenemos una gran brecha en torno a la salud, necesitamos cuidados pre y post operatorios y cuidados respecto a terapia hormonal, entonces eso sería bastante importante”.

Por su parte Rodrigo Lagos, joven perteneciente al Club de Tenis de Mesa Inacoy, indicó que “me pareció bastante especial el hecho que se haya convocado tanta gente de diversas comunidades, de diferentes entidades, teníamos clubes de gamer, comunidad LGBTIQA+, deportistas, artísticas, mucha juventud, toda la juventud junta, todas con un ideal, mejorar la vida de la juventud, mejorar la salud de la juventud, en que aspecto, salud mental y salud informativa, informativa me refiero a la educación sexual y reproductiva, contar con información certera en cuanto al consumo de alcohol y drogas, cosas que realmente faltan en las juventudes. Nosotros somos el pilar, los que tenemos que mover e impulsar esto hacia adelante, en esta actividad se mostraron datos duros de la región y es muy problemático, tenemos que hacer algo. Esta convocatoria es muy hermosa porque se ve el entusiasmo, tanto de las autoridades como de los jóvenes, de realizar cambios, me pareció excelente, todo muy hermoso, todo perfecto, un ambiente muy grato”.

Fernanda Morrison, integrante de la agrupación AkiPatagonia señaló que “la actividad me pareció una instancia súper buena, una instancia a la que no había asistido nunca, donde pude ver varias aristas de lo que son las juventudes en distintas áreas y lo que falta con respecto al desarrollo de la juventud y todo lo que se ha trabajado también. Desde mi área que es el área de esparcimiento, ocio y entretención, me pareció una actividad súper buena, por lo menos para mí agrupación, porque puedo captar mucho público con el que podemos trabajar y así también poder trabajar con las instituciones para mejorar los espacios en los que hemos estado trabajando, que incluyen también el tema de la cultura, el deporte, las artes, no solamente entretención y video juegos, si no que espacios libres de consumo de sustancias, donde los jóvenes puedan encontrar gustos en común y generar lasos, fue una actividad bastante educativa, yo participaría con gusto en otra actividad así”.