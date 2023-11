Con éxito concluye Taller “Introducción y crítica de la regulación tarifaria en sistemas eléctricos medianos en Chile” y Lanzamiento de 5 estudios de energías renovables.

En un esfuerzo por fomentar la comprensión profunda de la regulación tarifaria en sistemas medianos eléctricos y destacar los avances en energías renovables, se llevó a cabo con gran éxito el taller “Introducción y crítica de la regulación tarifaria en sistemas eléctricos medianos en chile,” En el marco del Estudio “Diagnóstico mejoramiento normativo de los sistemas medianos de la región de Aysén.” Este evento, organizado por El Centro de Investigaciones y Ecosistemas de la Patagonia , CIEP, en colaboración con la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Aysén y la Universidad de Aysén, reunió a expertos, profesionales del sector energético, académicos y autoridades sectoriales para explorar y analizar la regulación tarifaria en el contexto de los sistemas medianos eléctricos. El taller tuvo como objetivo proporcionar un espacio de análisis crítico de la regulación tarifaria específica para sistemas medianos eléctricos. Los participantes tuvieron la oportunidad de explorar los fundamentos regulatorios, los principios aplicables y el proceso de fijación tarifaria. En ese sentido, el secretario regional ministerial de energía, Carlos Díaz, indicó : “El estudio de Diagnóstico mejoramiento normativo de los sistemas medianos de la región de Aysén, tiene que ver principalmente con cambios estructurales que necesitamos en la región, no podemos esperar nuevos resultados con las mismas reglas, entonces para tener diferentes resultados, lo que estamos haciendo, es una modificación legal de los sistemas medianos, algo que lleva 19 años en operación y ahora estamos haciendo una modificación mayor al sistema en que se tarifica”. Lanzamiento de Estudios de energías renovables: Un hito en la transición energética El taller no sólo marcó un hito en la discusión sobre regulación tarifaria en sistemas medianos eléctricos, sino que también sirvió como plataforma para el lanzamiento de 5 estudios trascendentales en el campo de las energías renovables, financiados por el Gobierno Regional de Aysén, ejecutados por el CIEP con la colaboración técnica de la SEREMI de Energía y el Alma Mater regional, Universidad de Aysén. Estos 5 estudios son : -.Diagnóstico mejoramiento normativo de los sistemas medianos de la región de Aysén; Estudio de potencial fotovoltaico y eólico en cinco sistemas aislados; Investigación generación por microcentrales hidroeléctricas en la región de Aysén; Vulnerabilidad del suministro de GLP y combustibles en la región de Aysén y Estudio de Producción de biodiesel en la región de Aysén. Oscar del Solar, en representación de la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías, junto con destacar la inversión de aproximadamente 900 millones de pesos por parte del Gobierno Regional y su Consejo para el desarrollo de estos estudios de energía renovable, como muestra del compromiso directo del programa establecido por el gobierno regional, también enfatizó en la respuesta activa que tiene el programa de la Gobernadora Regional a los desafíos contemporáneos, especialmente el cambio climático. En esa misma línea, el delegado presidencial, Rodrigo Araya, destacó la importancia de la realización de estos estudios, permitiendo una mayor equidad en materia de energía para la región, generando desde y para la región, conocimiento fundamental para la toma de decisiones. Los 5 estudios de energías renovables tienen el objetivo de contribuir al entendimiento y desarrollo de políticas que impulsen la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Estos estudios no sólo ofrecen un análisis detallado de la viabilidad técnica y económica de la energía renovable, sino que también plantean preguntas críticas sobre el estado actual de algunas iniciativas en curso y sugieren posibles mejoras. Alexis Catalán, subdirector de vinculación y transferencia del CIEP, subrayó la importancia de difundir los alcances de estos cinco estudios en la región, y la necesidad de informar a la comunidad regional y a los actores clave sobre los detalles de estas iniciativas con el objetivo de lograr una mejor pertinencia en el territorio. “La comunicación efectiva de los avances en estos estudios es esencial para sensibilizar a la comunidad sobre su impacto potencial. No solo se trata de realizar investigaciones de alta calidad, sino de asegurarnos de que la información llegue a quienes puedan beneficiarse directamente de ella.” Afirmó. Por su parte el rector de la Universidad de Aysén, Enrique Urra , valoró el trabajo intersectorial y la importancia de la investigación en la toma de decisiones en materia de energía. Durante el taller, se generaron discusiones enriquecedoras y se plantearon preguntas clave sobre el futuro de la regulación tarifaria y la expansión de las energías renovables. La respuesta positiva y el compromiso activo de los participantes destacan la importancia de este tipo de instancias. Con el éxito de este taller y el lanzamiento de los 5 estudios de energías renovables el Centro de Investigaciones y Ecosistemas de la Patagonia(CIEP), reafirma su compromiso con la investigación, la educación y la participación ciudadana en la construcción de un futuro energético más sostenible e invita a todos los interesados a unirse al diálogo continuo sobre el papel vital de las energías renovables en nuestra matriz energética.