Inmunizaciones contra Virus Respiratorio Sincicial han disminuido evacuaciones médicas fuera de la región

El virus respiratorio sincicial (VRS), es reconocido como una de las causas más comunes de enfermedades respiratorias infantiles y es la causa más común de hospitalización en los lactantes, afectando incluso a otros grupos de edad. Sin embargo, desde el inicio de la inmunización con el anticuerpo NIRSEVIMAB en Chile, por dos años consecutivos (2024-2025) no se han producido fallecimientos por esta enfermedad en recién nacidos y lactantes; situación que, en el caso de Aysén, también ha incidido en la disminución de traslados médicos en este segmento de la población hacia el norte del país.

Así lo dieron a conocer autoridades del sector salud, quienes encabezadas por la Seremi Gloria Águila Schmeisser, manifestaron la importancia de esta política de salud pública durante una visita al Hospital Regional Coyhaique. “Visitamos el hospital, y con mucho orgullo y placer vimos a un papá haciendo apego con su primer hijo, y fue muy lindo porque después de ese momento, se procedió a la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial. Este es un medicamento que contiene un anticuerpo monoclonal que permite que al niño prevenir esta infección respiratoria grave que aquí en la región ha disminuido alrededor del 85% de los traslados de niños graves a otra región, disminuyendo también en cerca de un 62% la hospitalización de menores por esta enfermedad”.

En la oportunidad, la directora (s) del Hospital Regional de Coyhaique, Victoria Pinto Henríquez, destacó los alcances de la inmunización con el anticuerpo en menores. “Con este anticuerpo, se ve una disminución de la circulación del virus sincicial respiratorio del 22% respecto al periodo previo a la iniciación de las campañas. Por lo tanto, estamos con un escenario de tener menos niños enfermos, o que enfermen de gravedad. Sin duda es una tremenda oportunidad para que también nosotros podamos tener un nivel menor de desarraigo de las familias cuando los niños se enferman y deben ser trasladados,” puntualizó.

Finalmente, la subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, Natalie Duffau Alvear, hizo un llamado a la comunidad a acceder a estos procesos gratuitos de vacunación e inmunización. “Llamamos a las familias a vacunarse. Nosotros desde el 1 de marzo ya estamos desplegados como Red Asistencial en todos nuestros establecimientos con las vacunas, tanto de influenza, como de COVID, como también en la maternidad del Hospital Regional de la NIRSEVIMAB y en toda la Red para los lactantes. En la página de nuestro Servicio de Salud (www.serviciodesaludaysen.cl) y nuestras redes sociales, tenemos todos los vacunatorios que hoy día están disponibles. Entre antes nos inmunicemos es mejor, sobre todo los grupos de riesgo que son los menores de cinco años, 11 meses, 29 días y los adultos mayores.”

De esta forma, cabe señalar que el NIRSEVIMAB es un anticuerpo monoclonal que a diferencia de las vacunas o infecciones que estimulan el sistema inmunológico para generar una respuesta activa de protección, este producto proporciona una protección inmediata, por lo tanto, se hace un llamado a todas las familias de los grupos objetivos mencionados anteriormente a acudir a los establecimientos de salud más cercanos para recibir a tiempo esta inmunización tan importante para mantener la protección de los más pequeños durante este invierno.