Séptimo Festival Confluencia elegirá representante de Aysén para el Rockódromo de Valparaíso

Este sábado a partir de las 6 de la tarde, el Centro Cultural Coyhaique se viste de rock para recibir a las y los participantes de la séptima edición del Festival Confluencia, evento austral que forma parte de la Red de Festivales que producen y programan las Escuelas de Rock y Música Popular del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Son cinco las y los solistas y agrupaciones que competirán por el cupo regional en la 20ª edición del Festival Rockódromo que tendrá lugar en Valparaíso durante el mes de diciembre. A saber, La Minike, La Merken Van, el joven rapero Buzaiko, el punk de Puerto Aysén de los Nicanor Porro y MbiroMental.

Además, desde Santiago nos visita el dúo femenino Yorka y se suma el escenario de Confluencia Celeste Banda, que representó a la Región de Aysén en el último Rockódromo.

Para el Seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz, “se trata de una experiencia comprobadamente enriquecedora para la música regional. El trabajo que desarrollamos junto a las Escuelas de Rock atraviesa los aspectos técnicos, escénicos, vocales, instrumentales y, en definitiva, configuran una cadena de sucesos positivos que culminan con el Festival Confluencia. Les invito para que apoyemos la música regional y sepamos quién viajará a Valparaíso al Rockódromo 2024”.

La Minike, solista pop avecindada en Coyhaique, dijo que “estoy muy contenta de ser parte del Escenario Confluencia de la Red de Festivales. Estoy preparando un show lleno de amor para ustedes y espero que con esta experiencia me pueda dar a conocer con mis canciones originales en la región y el país”.

A sus 14 años, Buzaiko, rapero coyhaiquino llamado Alan Vidal, manifiesta su nerviosismo y pasión frente a su primer gran desafío escénico: “Se me ha hecho una gran experiencia desde las Escuelas de Rock en las formaciones a quedar seleccionado al festival. Siento que ha sido mucho tiempo donde yo me he esforzado por mejorar mi arte, pese a mi corta edad. Y siento que va a ser un lugar donde yo pueda poner a prueba lo que he hecho por mucho tiempo, por lo que me esforzado y lo que de verdad me apasiona. Igual los otros competidores son buenos. Tengo nervios de repente, pero voy a ir con todo”.