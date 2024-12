Delegación Presidencial realiza reconocimiento a  medallistas de los Juegos de la Araucanía Aysén 2024

Un reconocimiento a las y los medallistas de los Juegos de la Araucanía Aysén 2024, realizó este viernes el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, junto a la seremi del Deporte, Eugenia Durán Jara, y al director del Instituto Nacional de Deportes (IND), Javier Medina Mella.

Se trata de Valentina Altamirano Lemus, Antonella Rondanelli Gómez, Nicole Mera Sobarzo y Catalina Leal Álvarez, en Judo Damas; mientras en Judo Varones, participaron Lucas Rojas Luarte, Lucas Figueroa Gómez, Felipe Guajardo Cruces, Matías Sánchez Vásquez y Matías Tranamil Zurita, acompañados por los técnicos de judo Reinaldo Figueroa y Sebastián Pérez.

En Natación Damas, se trata de Joaquín Gálvez Rudolff, Benjamín Peña Hurtado, Diego Aguirre Pardo, Sebastián Mondaca España y Felipe Rudolphi Solís, acompañados por la técnico Claudia Navarrete.

En el diálogo, Jorge Díaz destacó la perseverancia de las y los deportistas, así como también la contribución de cada persona, familia, institución pública y privada para los Juegos de la Araucanía Aysén 2024.

“Estamos orgullosos de los logros deportivos de nuestros jóvenes de Aysén, generamos una mejora en infraestructura deportiva a propósito de estos juegos, como un aporte que va a quedar para que ellos sigan desarrollándose en sus disciplinas y tenemos proyectos que van a generar mejores condiciones, para que nuestros jóvenes en el futuro también puedan participar en otras disciplinas y tener todos los dispositivos que se requiere para estos juegos. Estamos muy contentos de lo que logramos y agradecemos a todos quienes hicieron un aporte para que estos juegos fueran un éxito”, destacó Jorge Díaz Guzmán.

Entre las deportistas, Valentina Zambrano destacó la realización de los juegos en Aysén y reafirmó su compromiso con el deporte. “Esta es mi segunda vez en sacar logros en los Juegos de la Araucanía y estoy muy feliz de haber sacado este logro aquí en la región, acá en casa. Ahora viene el próximo año, mi última participación en los Juegos de la Araucanía en Tierra del Fuego, y espero sacar otro de nuevo”, mencionó.

Del mismo modo, Felipe Rudolphi, valoró el trabajo en equipo y el apoyo de toda la comunidad. “Este es mi último año de Araucanía, lo cerramos con una copa como equipo de varones, que es algo histórico para la región y que logramos junto a todo el equipo, así es que agradecido con la oportunidad que me dio formar parte de este equipo y el relevo con que ganamos el primer lugar. En natación, estamos empezando, el próximo año se viene fuerte el equipo de natación y estoy seguro de que van a sacar el primer lugar. En temas de infraestructura, si no hubiera sido con apoyo del sector privado este logro no hubiera sido posible, igual con apoyo del Gobierno Regional, a través del 8 por ciento”, señaló.

La seremi Eugenia Durán y el director Javier Medina recordaron que por primera vez la región quedó décima en el medallero de los juegos y destacaron la capacidad que tiene el deporte, para promover valores como la excelencia, perseverancia, empatía, cooperación y comunicación, en un legado sostenible para generaciones actuales y futuras.