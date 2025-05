Esteban Düch trae a Dreams  una rutina llena de «Punch».

Los humoristas extranjeros cada vez son más en suelo nacional. Con su estilo innovador, cálido y directo al público, han sabido hacerse un lugar en la escena chilena. Uno de ellos, es Esteban Duch. El venezolano llega a la Patagonia, luego de un extenso periplo por las ciudades más grandes del país.

Esteban lleva radicado casi 10 años en Chile y tras ver su éxito en redes sociales, como Tiktok o Instagram, decidió saltar a los escenarios. «La respuesta del público en redes fue genial, les iba gustando lo que iba creando. Logramos una conexión especial. Al ver que iba creciendo en likes e interacciones, decidí empezar en escenarios. El año pasado pegué un gran salto. Estuve con Copano en su programa «El Antídoto» y luego me presenté en el Festival de la Comedia de Ñuñoa, ganándolo. Desde ahí, no he parado de hacer eventos». Estuve en Conce, Rancagua, Antofagasta, Talca, Los Ángeles y varias más», señaló.

La puesta en escena de Duch promete cautivar al público, con su carisma e historias divertidas. «La rutina es «Turista Permanente», que hablará de mi llegada al país y buscaré empujar al público a carcajearse con anécdotas y esos detalles que unen y también separan, a chilenos y venezolanos. Viajaré con mi equipo para brindar la mejor experiencia en escena posible para los asistentes», cerró.

El 2025 ha sido un año intenso para el influencer llanero, que ha recorrido gran parte de Chile por su trabajo y Coyhaique es una estación más, de un largo recorrido. «Feliz de visitar el casino y encontrarme con todos mis seguidores. Lo haré agradecido y con todo el corazón. Cómo dije anteriormente, habrán sorpresas e interacción con la gente. Lo pasaremos muy bien. He oído que las instalaciones son magníficas, así que tocará ir a visitarlas», sostuvo el comediante.

La performance de Esteban Duch: “Un Turista Permanente” será este viernes no antes de las 23:00 hrs, en el casino de juegos coyhaiquino. El acceso al evento es gratis con la entrada al centro de entretención cuyo importe total es en beneficio fiscal.