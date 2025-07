Creación, cultura y personas mayores: Cuando el arte es bienestar

A pocos meses de que se cumplan 80 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a la poeta y educadora chilena, Gabriela Mistral, la Seremi de Culturas Aysén y la Red de Artistas Visuales RAVA Aysén han hecho carne una de sus principales motivaciones pedagógicas: defender el arte como una necesidad del alma humana.

Con esta premisa, y con motivo de la próxima celebración de los días de la Fotografía y de las Artes Visuales, parte del equipo de RAVA se trasladó al Centro de Día San Vicente de Paul de Puerto Aysén, que atiende a personas mayores de la ciudad. Durante cuatro jornadas trabajaron un creativo Taller de Artes Visuales, transformando con cultura y arte sus rutinas diarias.

Alguna vez, el general francés Charles de Gaulle dijo que “la vejez es un naufragio”. La historia sugiere que Gabriela Mistral retrucó en una de sus cartas que “la vejez no es un naufragio, si alguien la acompaña”. Así lo ha sentido María Chiguay durante las cuatro jornadas del taller, donde no solo ha aprendido técnicas de retrato y autorretrato y a trabajar con telas, sino también ha participado de un creativo diálogo en comunidad con sus pares de Puerto Aysén: “Ha sido muy lindo, muy bonita experiencia, a pesar de que yo de arte sé bien poco, casi nada, pero estoy aprendiendo y es muy bonito, me encantó. Estamos haciéndolo porque uno nunca termina de aprender, es muy entretenido. Conversamos con las otras señoras y nos damos ideas unas con otras”.

El seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz, dijo que “vincular la poesía y el legado de Gabriela Mistral con el trabajo que estamos impulsando junto a RAVA no solo es natural, sino necesario. Nuestra poeta fundamental comprendió profundamente el valor transformador del arte y su impacto en la vida de las personas. Estos talleres encarnan ese mismo espíritu: promueven la creación, el bienestar y el encuentro. Son espacios seguros, de acompañamiento y dignidad para una parte fundamental de nuestra comunidad, que el Estado y la sociedad no pueden, ni deben, dejar atrás”.

La artista visual Cristina Pustela fue parte del equipo que desarrolló los talleres: “La conexión que tuvimos con ellos fue bastante linda porque muchos recordaban sus infancias con los poemas de Gabriela Mistral. Ellas y ellos incluso recitaron algunos poemas y alguno hasta recitó poemas propios. Fue bastante linda la retroalimentación que se creó, la conexión con Gabriela Mistral. Ellos y ellas, al sentirse identificados en su niñez con eso… era parte fundamental de la educación que ellos tuvieron cuando niños. Y lo otro es la conexión que tienen ciertos poemas de Gabriela con lo natural, con el entorno. Nos enfocamos mucho en eso con Tania Morgado porque acá es tan exuberante la naturaleza y acá es mucho más en cuanto a color, forma y cantidad amontonada de vegetación. Hicimos un gran mural en tela que ellos mismos recortaron y pegaron. Y dibujamos el cerro Cordón en grande. Quedó un gran mural textil confeccionado por ellos y ellas. Después, cada autorretrato que crearon lo intervinieron con distintos elementos”.

Los talleres que dictaron los artistas visuales de RAVA para pacientes del Hospital De Día en Coyhaique y con adultos mayores de Puerto Aysén culminarán con muestras públicas en La Feria Las Quintas de Coyhaique y Ribera Sur de Puerto Aysén, donde se exhibirán los resultados y obras que crearon las y los participantes. Horarios y fechas estarán disponibles en las redes sociales de RAVA y Culturas Aysén.