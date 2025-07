Daniel Guerrero ex “La Sociedad” en Dreams  Coyhaique

El rockero valdiviano aterriza en el casino de juegos para hacer vibrar a los amantes del rock de los 90´s, en el Lucky Seven.

Con más de 40 años de trayectoria y una destacada participación en la recordada banda nacional “La Sociedad”, Daniel Guerrero regresa a la región De Los Lagos en el marco de una gira que promete rememorar viejos éxitos y presentar nuevos temas al público de la región De Aysén.

Los acordes y Daniel han tenido una relación duradera. Desde muy joven ha estado vinculado con la industria musical. “La música siempre ha sido parte de mi vida, pero mi “explosión” comenzó cuando me mudé con mi familia a Santiago, a mis 13 años. Musicalmente me tocó vivir toda la época del rock latino. Íbamos con mi padre todos los fines de semana a un concierto. Llegué en febrero y, a los tres días, me llevó al court central del Estadio Nacional a ver a Charly García sacando Piano Bar. En la capital conocí a Pablo Castro y formamos un dúo, llamado “La Sociedad”. Fueron años intensos, de muchas sensaciones y éxitos. Siempre estaré agradecido de todos los momentos que viví con mis compañeros en aquellos años. Fueron décadas de mucho aprendizaje”, sostuvo Guerrero.

No habrá una época específica en la que se centrará el concierto del cantautor sureño, tratando de abarcar gran parte de su carrera. “El evento se concentrará en repasar mi trayectoria como vocalista y músico, haciendo un mix entre los hits de La Sociedad, como “Nada Quedará” o “Así Será”, más los últimos lanzamientos como solista. Será imperdible. Un regreso a décadas pasadas, donde buscaremos hacerlos sentir parte de esta magia que tiene el rock nacional. Cuando haces música en vivo, tienes la oportunidad de ir variando, de mezclar épocas e ir jugando con eso”, afirmó.

El artista se encuentra en una etapa expectante, ya que continúa trabajando en nuevos proyectos, buscando explotar su faceta de “singlista”. Estoy en un momento artístico de dar a luz muchos trabajos que he hecho durante mucho tiempo. Ya con la salida de “Universo Camuflaje”, que es un álbum que acaba de salir, estoy próximo a sacar “Cumbia Pop”, una mezcla de ambos estilos. Ya están sonando en radios desde el año pasado, pero el disco traerá nuevos singles, que lanzaré en algún momento de este año, más otros proyectos paralelos que tienen que ver con este impulso creativo. Me acompañan bandas como “Inspector Fernández”, con quienes sacaremos una bella pieza musical”, expresó.

El evento de Daniel Guerrero, ex miembro de “La Sociedad”, será este sábado, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7 de Dreams. El acceso es gratuito con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.