“Supernova” se reencuentra con su público en Dreams Coyhaique

Quizás pocos lo saben, porque no hay mucha costumbre en nuestro país que cantantes o grupos nacionales sean nominados a los premios Grammy Latino: Pero existen. Uno de los primeros en serlo fue la Banda Supernova que, a poco de ser creada, logró acaparar las miradas internacionales siendo nominado por su álbum “Retráctate” en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Dúo Grupo, junto a “Amaral”, “Mamma Soul”, “Presuntos implicados” y “Sin Bandera”. Corría el año 2002 y ya se erigían como ídolos de la canción hispanoparlante Carlos Vives y Juanes, entre otros. Tiempo en el que figuras de la talla de Miguel Bosé y Celia Cruz, deslumbraban.

En la Primera etapa de Supernova, entre 1999 y 2001, el grupo estuvo compuesto por Constanza Lewin, Elisa Montes y Consuelo ¨Chi-K¨ Edwards, lanzando su primer álbum debut homónimo a finales de 1999, encabezando las listas de ventas nacionales con sus sencillos “Maldito Amor”y “Tú y Yo”.

En su segunda formación, a comienzos del 2002, luego que la líder del grupo Coni Lewin, anunciara su retiro, los productores decidieron renovar la agrupación y convocaron a través de la revista Miss 17 a las nuevas “Supernova”, compuesta por Claudia González, Constanza Luer y Sabina Odone. Con ellas grabaron el segundo álbum, ¨Retráctate ¨, consiguiendo la mencionada nominación a los Grammy Latino el 2002.

En adelante pasó “mucha agua bajo el puente” y recién el año 2013, la banda volvió a los escenarios, sólo que esta vez de la mano de Coni Lewin (primera formación) y Constanza Lüer (segunda formación), presentándose en distintos lugares de Chile, convirtiéndose en una banda de culto con sus antiguas canciones.

En esta ocasión el grupo llega a Coyhaique en el cierre de su Tour “25 años”. El show está contemplado arranque desde pasadas las 23:00 horas en el escenario del Restobar Lucky 7 donde los y las fanáticas de la zona podrán corear temas inolvidables. “Será un show muy entretenido, como un gran karaoke con canciones que conocen como “Maldito Amor”, “Toda La Noche”,”Sin Ti Soy Un Fantasma”y “Tu y yo”, entre otros”, señaló a este medio una de sus vocalistas, Constanza Lewin.

El acceso al show es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.