Fiscalía formalizó a dos imputados por microtráfico en Chile Chico

La Fiscalía Local de Chile Chico formalizó una investigación por el delito de microtráfico de drogas en contra de dos imputados quienes fueron detenidos el sábado por personal de la Tercera Comisaría de dicha comuna.

Según explicó la fiscal jefa de Chile Chico y Cochrane, Estefanía Leiva Cabeza, la audiencia de control de detención y formalización de la investigación se efectuó el domingo en el Juzgado de Garantía de Chile Chico.

“Ante el Juzgado de Garantía de Chile Chico, se llevó a cabo audiencia de control de detención y de la formalización en contra de dos sujetos mayores de edad, un hombre y una mujer, quienes fueron formalizados por el delito de microtráfico. Respecto de la mujer, se solicitó la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual, mientras que, respecto del hombre, un extranjero quien se encontraba en situación irregular en el país, se solicitó y se concedió la prisión preventiva”, detalló la fiscal Estefanía Leiva.

“El procedimiento se inició el día 23 de agosto, cuando personal de Carabineros de la Tercera Comisaría de Carabineros de Chile Chico logró la incautación de más de 80 dosis de marihuana que tenía como fin ser comercializada en la comuna de Chile Chico, además de la incautación de diversas especies destinadas al tráfico de droga como pesas y la suma de más de 4 millones de pesos. Se fijó un plazo de investigación de 90 días”, concluyó la persecutora penal.