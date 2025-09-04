Asociación Regional de Rodeo de Aysén eligió nueva directiva parael periodo 2025-2028

El pasado 30 de agosto, en instalaciones del Club de Rodeo de Coyhaique, la Asociación Regional
de Rodeo de Aysén realizó con éxito el proceso eleccionario para renovar su directiva, la que regirá
los destinos de la organización durante los próximos tres años.
El proceso dirigido por una Comisión Electoral, fue presidida por don Hernán Hidalgo, quien lideró
con compromiso y rigurosidad cada etapa del proceso con transparencia, participación
democrática y respeto por las tradiciones.
Para celebrar estas elecciones, la asociación de tradición, implementó un novedoso sistema de
votación que permitió a las bases de los 14 clubes de rodeo de la región, elegir entre un abanico de
14 candidatos. Así, las urnas fueron abiertas y contabilizadas a viva voz, en presencia de los
presidentes y representantes de cada club, además de los respectivos candidatos, garantizando así
la legitimidad y confianza en los resultados.
En cuanto a los resultados, la directiva para el periodo 2025-2028 quedó conformada por siete
representantes, siendo Daniel Alejandro Quintana Prieto, elegido como presidente, Humberto
Vidal Pacheco como vicepresidente, Juan Ramón Pradenas Escobar como secretario, Jorge Barría
Paredes como tesorero, además de los tres directores, Hernán Calderón Cea, Federico Peede
Orellana y Miguel Maripillán Quidel; todos ellos, segunda y tercera generación de huasos de Aysén,
lo que refleja el profundo traspaso cultural y el apego a la familia y las raíces del campo chileno.
Este legado vivo fortalece el compromiso de la Asociación con la identidad regional y la proyección
del rodeo como expresión auténtica de nuestras tradiciones. “La nueva directiva recibe esta posta
dirigencial con el firme propósito de fortalecer el rodeo regional, fomentar la participación activa
de los clubes, junto con preservar el patrimonio cultural que une a las familias huasas de Aysén
teniendo como pilar fundamental la recuperación de la camaradería típica de nuestro rodeo, y el
fomento a la participación de jóvenes y mujeres Jinetes y socias, señaló Daniel Quintana Prieto,
presidente de la Asociación.
