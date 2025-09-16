Huaso Filomeno estrena humor dieciochero este miércoles 17 en Dreams

Como no puede haber celebración patria sin picardía, el equipo de marketing de Dreams Coyhaique invita para este miércoles desde pasadas las 23:00 horas, al Huaso Filomeno. El oriundo de Victoria llega en el marco de una gira que contempla presentaciones en varias propiedades de la cadena Dreams en Chile.

En conversación con este medio, Roger Jara, el hombre tras el personaje, se mostró muy contento por la oportunidad de reencontrarse con el público de la zona y llevarles toda la magia y picardía del campo chileno. Y es que Filomeno se ha convertido casi en un Condorito en los escenarios del país con sus historias y sus personajes que se encargan hacerlo con especial simpatía y cercanía con todo tipo de público. “Sus mentiras, las pallas, los chistes con picardía son parte de lo que mostraremos por allá, así que los dejo a todas y a todos invitados”, sentenció el artista.

Filomeno promete un show de chistes donde reversionará clásicos de la historia del humor nacional con canciones como “La Copucha” o el “Ríete Con Este Chiste Güatón”. Sin duda un atractivo panorama para vivir septiembre con risas y alegría. Al evento de Filomeno, en el escenario del Restobar Lucky 7, se accede gratis con la entrada al casino.