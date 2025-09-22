Fiscalía formalizó investigación por robo con violencia y maltrato de obra a Carabineros

La Fiscalía Local de Aysén-Cisnes formalizó una investigación en contra de un imputado por los delitos de robo con violencia y maltrato de obra a Carabineros, hechos ocurridos en Puerto Aysén.

Según explicó Marcela Valdés, fiscal subrogante, el imputado fue aprehendida el jueves recién pasado, por personal de Carabineros de la Segunda Comisaría. En este hecho, comentó la profesional, fue detenida una persona adulta de sexo masculino, quien “había sido sindicada como el autor de un delito de robo con violencia, ya que, al momento de la sustracción de la especie, este habría ocasionado lesiones a la víctima, propinándole golpes, para luego huir del lugar”.

La fiscal subrogante Marcela Valdés añadió que, con esta información, fue detenido por parte de Carabineros. “Al momento de la detención, también el imputado presentó una actitud agresiva, reaccionando en contra de Carabineros y también produciéndose -en este caso- el resultado de lesiones de uno de los funcionarios y por lo mismo, se configuró el delito de maltrato de obra a Carabineros”.

La representante del Ministerio Público agregó que la audiencia de control de la detención se efectuó el viernes, ante el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, en donde el Ministerio Público formalizó la investigación por el delito de robo con violencia y también un delito de maltrato de obra a Carabineros, ocasión en la que se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del sujeto, la cual fue otorgada por el Tribunal.

Para esta investigación se fijó un plazo “de 45 días, en los cuales se van a llevar a cabo las diligencias que se encuentren pendientes para la determinación del delito y la participación del imputado”, concluyó la fiscal (s), Marcela Valdés.