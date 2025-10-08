Copec Rallymobil regresa a la región de Aysén tras 12 años de ausencia

Comenzó la cuenta regresiva para la séptima fecha del Copec RallyMobil que se disputará entre el 10 y 12 de octubre en Coyhaique y Puerto Aysén, zonas del país con gran cultura tuerca que vuelven a la escena del Campeonato Nacional de Rally tras 12 años de ausencia.

La historia de la Región de Aysén con el torneo liderado por Horta Producciones es de larga data, ya que su versión inaugural se llevó a cabo en abril de 2005, carrera que anotó como máximos ganadores a los argentinos Federico Villagra (N4), Gabriel Pozzo (N3) y Osvaldo Stuardo (N2). Luego vinieron las ediciones de 2006, 2008 y 2013, esta última también con un plus muy especial, dado que marcó el debut de las series R en nuestro país -específicamente la R3- y con ello afianzó el camino que permitió a Chile convertirse en sede de fechas válidas por el Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Hoy, a 20 años de su debut en el Copec RallyMobil, Coyhaique y Puerto Aysén, potenciados por el gran compromiso de la Gobernación de Aysén, están listos para escribir un nuevo capítulo tuerca en una fecha en la que existen varios focos de atención.

En la serie estelar RC2 Pro, Jorge Martínez Fontena (equipo CB Tech by Skoda) está a un paso de consagrarse 13 veces campeón nacional. El único que puede amagar los 163 puntos del penquista es Gerardo Rosselot Valenzuela (equipo Joker Rally), sin embargo, para que se de aquello el viñamarino necesita ganar todos los puntos en juego tanto en Coyhaique como en la fecha final del Motorshow de Santiago y que además Martínez no sume ninguna unidad.

Un escenario más incierto es el que emerge en la categoría Rally3, ya que si bien Ignacio Gardiol (equipo Jadaf Competición) tiene una amplia ventaja de 38 puntos sobre Felipe Padilla, el penquista del team Padilla Motorsport dispondrá de una buena opción de reducir la brecha en el ranking, ya que el uruguayo no se dará cita en esta fecha por compromisos personales ineludibles, y solo volverá en la finalísima del Motorshow.

En Rally 4, a su vez, Mario Parra (equipo Parra Rally) llegará a Coyhaique con opciones de conquistar el cetro nacional. El penquista acumula 4 victorias consecutivas, una racha que le ha permitido ampliar a 26 puntos su ventaja en la general sobre el osornino José Quezada (equipo SH Racing), quien está obligado a ganar esta fecha para postergar la definición del campeonato hasta la carrera decisiva del campeonato en Santiago, el próximo 6 de diciembre.

Si hablamos de emociones, la disputa más enconada es la que se está dando en la Copa GT2i, categoría que tiene a 4 contendientes al cetro nacional. La serie de los Volkswagen Gol N2 tiene a Juan José Echavarri en la punta con 96 puntos. El temuquense lidera con 6 unidades de ventaja sobre Sebastián Silva, 7 respecto a Ignacio Oyarzún y 14 en relación a Francisco Mohr, por lo que esta fecha en Coyhaique adquirirá un carácter crucial en la definición por el título.

Cabe destacar que el Rally Aysén Coyhaique 2025 largará oficialmente el viernes 10 de octubre a las 14:00 horas con el Shakedown en el sector de Los Torreones, tras lo cual se desarrollará la Largada Protocolar en la Plaza de Armas de Coyhaique (19:00 horas), mientras que la carrera en si se llevará a cabo entre el sábado 11 y domingo 12 de octubre con un cronograma que contempla la realización de 13 pruebas especiales, incluyendo la realización del Mobil1 PowerStage en el sector de Las Antenas que entregará 3, 2 y 1 punto adicional a quienes consigan los mejores tiempos en ese tramo.

Parque de Asistencia: Parque Urbano de Coyhaique

VIERNES 10 DE OCTUBRE

Shakedown 5,37 km (Los Torreones)

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

Prueba Especial Tramo Longitud 1 6 Lagunas I 15,53 km 2 Pollux I 12,63 km 3 Los Álamos I 13,13 km 4 6 Lagunas II 15,53 km 5 Pollux II 12,63 km 6 Los Álamos II 13,13 km

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

Prueba Especial Tramo Longitud 7 Las Antenas I 4,89 km 8 Las Antenas II 4,89 km 9 Villa Ortega I 13,03 km 10 Cerro Rosado I 7,21 km 11 Villa Ortega II 13,03 km 12 Cerro Rosado II 7,27 km 13 Las Antenas III 4,89 km

TODO LO QUE DEBES SABER PARA ENTENDER EL COPEC RALLYMOBIL

Pero, ¿Qué es el rally y cómo funciona? Acá te contamos todo lo que debes saber de este deporte, para que puedas disfrutar al máximo de la fecha que se avecina.

El rally es una de las ramas más adrenalínicas del deporte motor mundial, la que se desarrolla en caminos públicos que se cierran para efectos de la competencia. El evento se efectúa bajo el marco de Etapas o Pruebas Especiales, cada una dividida en zonas de enlace y de especiales contrarreloj, donde todos los binomios deberán recorrer desde un punto “A” a un punto “B,” siendo cronometrados para conocer los tiempos de ese trayecto.

Los inscritos están representados por un binomio compuesto por piloto y navegante, y cada uno de los autos en competencia larga separado por 2 minutos de diferencia entre sí. Los resultados se van dando según los tiempos que marque cada uno de los binomios en los tramos cronometrados, donde en definitiva el piloto que marque el tiempo menor en el trayecto, es finalmente quien quedará en la cima de la tabla de posiciones, donde las ubicaciones se van estableciendo según la suma de los tiempos de cada prueba especial cronometrada.

Los autos corren divididos en categorías, que están marcadas por el motor y la tracción. Por un lado están las series más potentes, con tracción a las cuatro ruedas, en las que destacan la RC2 y la RC3, y por otro las series de tracción delantera en las que emergen RC4 y Copa Gol GT2i.

Dentro de las novedades que anota el Copec RallyMobil 2025, la principal la constituye el estreno en el medio nacional de la categoría Rally3, autos con tracción integral que están propulsados por un motor turbo comprimido de 220 HP con limitador de entrada de aire de 31 mm y una relación potencia-peso máxima de 5,6 kg/CV.

La flamante serie, que es la segunda más veloz del campeonato tras la RC2, tiene un excelente parque de inscritos que incluye la presencia de pilotos con vasto rodaje en el campeonato. Por el lado chileno destacan el capitalino Eduardo Kovacs, el puertomontino Carlos Prieto y los penquistas Patricio Muñoz y Felipe Padilla, mientras que desde la vereda internacional surgen el actual campeón de Rally4 y RC4 Ignacio Gardiol (Uruguay) y André Martínez (Perú), quien cuenta con participaciones en el WRC.

En términos de categoría debutante, también sobresale la inclusión de la Copa GT2i, que este año se corre en carácter de oficial luego de un auspicioso año 2024 en calidad de serie invitada. La monomarca está conformada por sendos modelos Volkswagen Gol 1.6 N2, un auto escuela de grandes bondades técnicas que está llamado a catapultar nuevas figuras al rally nacional y así fortalecer el parque de pilotos y navegantes del campeonato.

De momento, destacan importantes nombres de pilotos participando, como el de Felipe Arenas, Tomás Gallardo, Sebastián Silva, Ignacio Oyarzún, Juan Echavarri y Francisco Mohr, quienes están dando su 100% para convertirse en el primer ganador de la serie monomarca.

PRESENCIA DE UNA MARCA CAMPEONA DEL MUNDO

A los estrenos de las series Rally3 y Copa GT2i en este 2025, se suma el arribo oficial de Toyota, que aporta toda su expertise como nuevo vehículo oficial del campeonato nacional.

«Para Toyota, ser parte del tren de seguridad del Copec RallyMobil no solo es un nuevo desafío, sino también una gran responsabilidad. Nuestros vehículos (el triple cero, doble cero, el cero y rastrillo) cumplen un rol clave en garantizar que cada tramo de la carrera se desarrolle bajo los más altos estándares de seguridad. Estar al frente del inicio y cierre de cada etapa refleja el compromiso de Toyota con la protección de los equipos, los organizadores y el público. La seguridad en el deporte motor es fundamental, y nos alegra ser parte activa de ese resguardo». explicó Ignacio Funes, director de Toyota Chile.

AUSPICIOS Y TV

En términos de difusión cada una de las fechas del calendario 2025 puede ser seguida desde múltiples plataformas, incluidas las redes sociales oficiales del Copec RallyMobil por Instagram y Facebook. Por su parte, Mega por segundo año consecutivo es el canal que emite las carreras vía TV abierta, mientras que a través del cable está la posibilidad de ver todos los pormenores mediante las señales TNT Sports, Space, Max y Discovery Turbo, pertenecientes a Warner Bros Discovery, lo que permite llegar a más de 50 millones de hogares.

A esto cabe sumar que el programa Más Motor, en su 16° año de historia del Copec RallyMobil, estrena un nuevo episodio cada jueves por la señal de TNT Sports.

Así como la cobertura televisiva asegura un seguimiento constante del campeonato, lo propio sucede con el soporte radial de Bío Bío que cubre cada fecha del Copec RallyMobil tal como ha sido una constante en los últimos años.

Cabe resaltar que la 25ª temporada de historia del Campeonato Nacional tiene el soporte de COPEC, Mobil 1, Arauco, Toyota, Pirelli y Gobierno Regional del BioBío, más la colaboración de Red Bull, Mundo, Kunstmann y Benedictino.

SEGURIDAD, PRIORIDAD NÚMERO 1

El automovilismo es un deporte que genera adrenalina, emoción y mucha velocidad, pero por contraparte implica una alta dosis de riesgo, un concepto que se minimiza gracias a la puesta en marcha de importantes medidas de seguridad como las que año a año ha ido fortaleciendo el Copec RallyMobil para que el público disfrute de momentos inolvidables en cada una de sus competencias.

La seguridad de los participantes está monitoreada en todo momento por el sistema internacional “Stella”, que va registrando cada paso de los binomios tanto en la carrera como en la zona de enlace.

Revisemos cuales son las principales reglas que deben respetar los espectadores al seguir los pormenores de un rally al borde de la ruta.

Cumplir con las zonas delimitadas

Lo primero que debes saber es si vas a ir a presenciar el rally, es que los caminos de las rutas se cierran para acceso a público 2 horas antes que comience la competencia. Se deben respetar las áreas designadas para el público. Las zonas de seguridad están delimitadas por cintas rojas, indicando las áreas prohibidas para el público. La carrera no puede iniciarse si hay personas ubicadas en un lugar que no corresponda. Está prohibido que los espectadores crucen barreras, cintas o vallas.

Mantenerse a una distancia segura

Los fans pueden ubicarse en áreas elevadas o en zonas alejadas de la ruta, ya que los vehículos de rally pueden perder el control, especialmente en terrenos irregulares o en condiciones adversas.

Seguir indicaciones

Se recomienda seguir expresamente las indicaciones de los organizadores, personal de seguridad y fuerzas policial. Ellos están para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Prohibido uso de drones

En virtud que pueden interferir con la competición y suponen un peligro tanto para los pilotos como para el público.

Actores clave

Los autos 0, 00 y 000 tienen un papel crucial en la seguridad. Estos vehículos, conocidos como “autos de seguridad” o “coches cero”, recorren el tramo antes que los competidores lo hagan. Aquí te mencionamos su forma de proceder y la función que cumplen en la ruta.

Auto 000:

Es el primero en recorrer el tramo y su función principal es verificar que la carretera esté completamente despejada y que los dispositivos de seguridad, como las cintas y barreras, estén correctamente colocados. También verifica que no haya obstáculos inesperados en la ruta. Pasa 30 minutos antes del inicio del primer competidor.

Auto 00:

Recorre el tramo poco después del 000 y realiza una revisión más detallada. Verifica que el público esté en las zonas permitidas y que no haya nadie en áreas prohibidas. Además, confirma que todos los elementos de seguridad estén en su lugar. Pasa entre 15 y 30 minutos antes del primer competidor.

Auto 0:

Es el último de los autos de seguridad y realiza una última revisión del tramo justo antes de que comience la carrera. Su tarea es asegurarse de que todo esté listo para el paso de los competidores. También sirve como advertencia para el público de que la carrera está a punto de comenzar. Pasa entre 5 y 10 minutos antes del primer competidor.

Todas estas medidas implementadas dentro del dispositivo de seguridad son fundamentales para el desarrollo de carreras seguras tanto para los binomios como los espectadores, lo que bien conoce de cerca el Copec RallyMobil que desde el año 2000 a la fecha ha puesto todos sus esfuerzos en pro de entregar un espectáculo atractivo, pero al mismo tiempo seguro, un aspecto vital en el deporte motor.

Calendario COPEC RALLYMOBIL 2025