Región de Aysén alcanza más de 500 exámenes de endoscopía para fortalecer la pesquisa y reducir tiempos de espera

Vecinas y vecinos de la comuna de Cisnes, provenientes de La Junta, Puyuhuapi y sectores aledaños, accedieron recientemente a exámenes de endoscopías digestivas altas en Hospital Regional Coyhaique, en el marco del Programa de Resolutividad de la Atención Primaria en Salud impulsado por Servicio de Salud Aysén.

La estrategia contempla una meta regional cercana a 1.200 procedimientos a diciembre, con el objetivo de fortalecer la pesquisa temprana de cáncer y otras patologías digestivas de alta prevalencia, además de reducir tiempos de espera para diagnóstico y tratamiento en toda la red asistencial, con especial foco en territorios de difícil acceso.

Hasta la fecha, la comuna de Cisnes registra 123 endoscopías realizadas, mientras que la red de salud rural acumula 147 procedimientos. En total, el avance regional alcanza 565 exámenes efectuados, reflejando el despliegue y capacidad resolutiva de la red en distintos puntos de la región.

“Muy linda iniciativa, sobre todo por la parte del traslado, que es bien complicado para moverse en temas de salud. Lo encuentro muy bueno lo que se está haciendo ahora”, comentó Víctor Cárcamo, vecino del sector Queulat, 24 kilómetros al sur de Puyuhuapi.

Desde La Junta, Urania Contreras valoró la oportunidad que brinda este operativo: “Hay personas que no tienen la posibilidad de venir desde La Junta o de otros pueblos, porque llegar a Coyhaique son seis horas de viaje. Esto motiva a la gente a hacerse los exámenes.”

También desde Puyuhuapi, María Manuela Lepío Legüe destacó la rapidez de la gestión: “Lo más relevante es que fue súper rápido. Me llamaron de la posta y al fin de semana ya estábamos aquí esperando para hacernos el examen.”

Felipe Silva, médico Gastroenterólogo, destacó la relevancia sanitaria de esta estrategia: “La endoscopía es una herramienta fundamental para detectar lesiones en etapas iniciales, cuando el tratamiento de los cánceres gástricos es más efectivo. Cada examen significa prevenir, acortar tiempos de espera y mejorar la calidad de vida de las personas.”

En esa misma línea, Juan Pablo Bravo Quintana, director del Servicio de Salud Aysén, destacó “con este trabajo estamos acortando brechas, fortaleciendo la Atención Primaria y asegurando diagnósticos oportunos y de calidad para toda la región. Esto es justamente lo que representa nuestra tarea: avanzar con equidad y resolutividad en salud pública para Aysén”.

El operativo contó con el apoyo logístico de la Ilustre Municipalidad de Cisnes, que colaboró en el traslado y acompañamiento de los usuarios y usuarias durante toda la jornada, asegurando viajes seguros de ida y regreso. “Este trabajo colaborativo significa que el Servicio de Salud presta el servicio de endoscopía, y nosotros como municipio aportamos la logística y todo el apoyo necesario para acompañar a nuestros vecinos en sus exámenes y atenciones”, señaló Francisco Roncagliolo, alcalde de la comuna de Cisnes.

La encargada regional del programa, Daniela Mansilla, subrayó la relevancia técnica y sanitaria de esta iniciativa. “Desde agosto estamos desplegando esta acción junto a los equipos de la red asistencial. A diciembre proyectamos alcanzar cerca de 1.200 endoscopías, avanzando en pesquisa activa, diagnóstico precoz y prevención de patologías digestivas graves. Este trabajo demuestra el compromiso y la capacidad resolutiva de la Atención Primaria en la Región de Aysén”, acotó.