miércoles 29 octubre
8.3 C
Coyhaique
Salud
Leido hace2 min.

Salud reitera importancia del autocuidado frente al aumento de circulación viral por enfermedades respiratorias

Osvaldo
Por Osvaldo

En el transcurso de las últimas semanas, a nivel regional, la red asistencial pública de salud a percibido un importante alza en el número de consultas médicas por enfermedades respiratorias, principalmente por la circulación del virus Influenza A; situación que ha generado una alerta para reforzar las medidas de autocuidado básicas entre la población frente a síntomas de resfrío, como la consulta oportuna en centros de salud, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos y acceder a la vacunación gratuita contra la Influenza.

La información la dio a conocer el epidemiólogo de la Seremi de Salud, Marco Acuña Briones, quien abordó el aumento de casos por Influenza A. “Lo que está ocurriendo en este momento es bastante inusual, porque estamos teniendo un segundo pick de circulación de virus Influenza en la comunidad, después del período invernal. Entonces queremos hacer un llamado a la comunidad para reforzar las medidas de prevención, porque en la última semana hemos tenido reportes de brotes de Influenza en ELEAM, que afecta a adultos mayores, en escuelas, en Guadal, Coyhaique y Puerto Aysén, por lo tanto, necesitamos reforzar todas las medidas de prevención que ya la comunidad las conoce. Es importante señalar que hoy día solo el Servicio de Urgencias nos está reportando más de 120 consultas diarias por enfermedad respiratoria, y también hemos tenido la notificación de hospitalización por neumonía grave en adultos mayores”.

En este contexto, la Seremi de Salud, Gloria Águila Schmeisser, recalcó la importancia de retomar medidas de autocuidado frente a las enfermedades respiratorias. “Esta semana ha habido un aumento exponencial muy grave, urgencia del hospital regional ha tenido un aumento de consultas especialmente de adultos mayores y niños. Debemos tener mucho cuidado con nuestras familias, cuidarnos del virus de la Influenza A que está circulando, y también tenemos que informarle que todavía contamos con vacunas contra este virus que están disponibles para toda la población en todos los centros de salud que contamos en nuestra región. Debemos recordar también cosas básicas como el lavado de manos frecuente, cubrir la nariz y boca al toser, usar mascarillas si presenta síntomas de refrío, ventilar los espacios cerrados de forma rutinaria en la casa abriendo puertas y ventanas para que circule el aire,” puntualizó.

De esta forma, se reitera que los centros de salud cuentan con vacuna Influenza disponible para toda la población, además de recordar la importancia del lavado de mano frecuente con agua y jabón; cubrir nariz y boca al toser o estornudar usando el antebrazo o un papel desechable; usar mascarilla si presentas síntomas de alguna enfermedad respiratoria; ventilar espacios cerrados de forma rutinaria, abriendo puertas y ventanas de lados opuestos para generar ventilación cruzada.

