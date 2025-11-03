Exitosa alianza permite que 40 mujeres accedan a mamografía gratuita en operativo de detección temprana del cáncer de mama

En una exitosa demostración de colaboración público-privada, un total de 40 mujeres accedieron a mamografías preventivas gratuitas durante un operativo especial realizado los días 28 y 29 de octubre.

La iniciativa se desarrolló en el marco del mes de la sensibilización y prevención del cáncer de mama, gracias al trabajo conjunto del Servicio de Salud Aysén, la Corporación Onco Aysén y la comisión de Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sede Coyhaique.

Así lo destacó Pamela Aguirre, coordinadora de la red oncológica del Servicio de Salud Aysén, indicando que estas alianzas permiten “visibilizar la patología a nivel regional y para darle la oportunidad a las mujeres que necesitan tomarse la mamografía, para avanzar, cada día más, en el tema oncológico en la región y en el desarrollo de exámenes preventivos”.

El operativo se llevó a cabo en dependencias del Hospital Regional de Coyhaique, utilizando el mamógrafo móvil, lo que fue destacado desde la CChC Coyhaique y la corporación Onco Aysén, valorando que el Servicio de Salud coloque a disposición de la comunidad su equipamiento médico para llevar adelante esta iniciativa.

“Como comisión de mujeres de la CChC estamos muy contentos, esperamos poder replicar este operativo todos los años, para que más trabajadoras del sector construcción puedan prevenir esta enfermedad. Es fundamental cuidar a nuestros colaboradores, y que estén en buenas condiciones, y que, además puedan acceder a estos operativos gratuitos, es fundamental”, señaló Liz Montiel, presidenta de la comisión de mujeres de la CChC Coyhaique.

En tanto, Valeria Galaz, presidenta de la corporación Onco Aysén valoró la gran participación y convocatoria “este es nuestro primer (operativo preventivo), la gente quedó muy contenta y ojalá que lo podamos seguir haciendo. Además, es muy importante generar estos espacios y horas de atención, ya que no todas tiene el tiempo para desplazarse al consultorio o algún lugar donde tomarse el examen”, indicó.

La convocatoria estuvo dirigida a mujeres a partir de los 40 años, pertenecientes a Fonasa y que no se hubiesen realizado el examen mamográfico en los últimos 12 meses, logrando completar todos los cupos disponibles.

La toma de exámenes estuvo a cargo de una tens y la tecnólogo médico médico del Servicio de Salud, Carolina Álvarez, quien calificó como un éxito el operativo por la gran asistencia y demanda “La verdad es que ha sido un éxito, han venido casi todas las usuarias y en el momento de la inscripción, también tuvimos una buena demanda. Es muy importante que (las mujeres) acudan a su control, sobre todo de mamografía, las mujeres de los 40 años en adelante es ideal que comiencen a hacer sus controles, ya sea con matrona, médico o ginecólogo, para que puedan ser derivadas a su mamografía, el que idealmente de debe realizar anualmente”, detalló.

Las entidades organizadoras destacaron la importancia fundamental de realizarse exámenes preventivos de forma periódica. Subrayaron que la detección temprana de un posible cáncer de mama es clave, ya que permite a las pacientes acceder a tratamientos oportunos y considerablemente más efectivos, mejorando así su pronóstico y calidad de vida.