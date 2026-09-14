“Tome buenas decisiones”: Coreset lanza campaña de seguridad y prevención de siniestros en fiestas patrias

En marco del compromiso por hacer del espacio vial un lugar más seguro para todos y a pocos días de que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias, la CORESET (Comisión Regional de Seguridad de Tránsito) realizó el lanzamiento de la campaña 2026 de seguridad y prevención de siniestros viales, con el objetivo de generar conciencia y fomentar las buenas conductas de automovilistas, ciclistas y peatones.

“Tomé Buenas Decisiones” es el concepto de este año, la cual apunta a promover las conductas que todos debieran tomar: usar el casco para andar en bicicleta, cruzar la calle en los pasos de cebra señalizados, no conducir a exceso de velocidad, no usar el celular en la conducción y no manejar bajo los efectos del alcohol.

Para destacar este mensaje, Fiscalización MTT, Carabineros y Seguridad Comunitaria de la municipalidad de Coyhaique realizaron un control vehicular, donde se dieron a conocer cifras de siniestralidad y acciones preventivas a nivel regional. El seremiTT Boris Romero indicó que “desde el 2020 a la fecha no hemos tenido siniestros con víctimas fatales. Así que esperamos que esta estadística se mantenga. El llamado aquí es a la a la precaución, a que todos nos cuidemos en estas fiestas patrias, y si vamos a tomar, tomemos buenas decisiones, la base de de que esta estadística se mantenga es la responsabilidad de nosotros mismos”.

Desde Carabineros, el capitán de la SIAT Claudio Vera se refirió a que las cifras a nivel nacional indican una tendencia hacia el aumento de la fatalidad. “Es una preocupación a tener en consideración, y netamente es por la velocidad a la que circulan los vehículos, y porque la gente no está usando los elementos de seguridad pasiva, como el cinturón de seguridad y sistema de retención infantil cuando transportan a menores. El uso del celular también como causa primaria en la conducción no atenta.”

El incremento en el consumo de alcohol que se da habitualmente en las festividades es un foco de atención para las autoridades. La Directora de Senda, María Victoria Contreras destacó el trabajo preventivo y de control realizado con otras instituciones, como municipios, seremi de la Mujer y Carabineros, para abordar la problemática: “Es importante el programa Tolerancia 0, que por lo demás va a estar reforzado, donde contribuimos a la labor de fiscalización que realiza Carabineros, porque el consumo de alcohol y de otras drogas es incompatible con la conducción. Nuestro foco estará en reforzar esos aspectos preventivos para la labor que realiza Carabineros en torno a la fiscalización.

Respecto al estado de las vías y condiciones meteorológicas, el director de Senapred, Alejandro Solar, informó que “la Ruta 7 se encuentra operativa, en su extensión completa. Hay lugares donde se están haciendo algunos trabajos por parte de Vialidad, y eso se informa diariamente cuáles son los lugares específicos, los cortes y horarios. Hasta el minuto las condiciones meteorológicas que se están previendo para la región, no estarían presentando ninguna condición extrema que pudiese entorpecer las festividades”.

Desde la municipalidad de Coyhaique, el encargado de la oficina de seguridad comunitaria Jorge Risco, se refirió a las medidas de seguridad implementadas para dar tranquilidad a las las supervisiones de OS10, obviamente, va a estar también la SIAT, que hace los controles post salida de los conductores con SENDA, cosa que nosotros siempre agradecemos. Con eso evitamos que algún conductor salga en estado de ebriedad manejando algún vehículo.”

Durante la próxima semana continuará el despliegue institucional, con actividades preventivas y también con el refuerzo de la fiscalización para garantizar unas Fiestas Patrias seguras y sin consecuencias fatales que lamentar.