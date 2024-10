“Clotario el Documental”, fue presentado en Coyhaique.

El pasado jueves 26 de septiembre, en el Centro Cultural de Coyhaique se presentó “Clotario el documental”, una actividad enmarcada en la celebración del día del dirigente. Actividad organizada por La Agrupación de Empleados Fiscales y la Central Unitaria de Trabajadores.

Bajo un buen marco de público, se inició la actividad con las palabras de bienvenida por parte del presidente de la CUT Coyhaique Mauricio Muñoz Gatica, quien indico que: “Tenemos el corazón lleno, es así como el día anterior a esta presentación tuve la oportunidad de conversar con un gran dirigente como lo fue don Reinaldo Bilbao, el cual por motivos de salud no pudo estar presente. También quiero recordar a otro gran dirigente regional como lo fue Juan Lainez Mayorga Q.E.P.D. de Puerto Aysén, es por eso no es casual que ustedes estén aquí presentes, porque la invitación que se hizo una invitación particular y especial a cada uno de los que en esta tarde están presente, ya que nosotros consideramos que son familia del movimiento sindical”.

Jessica Almonacid presidenta de la Anef, también tuvo palabras para los presente antes del documenta: “Es importante el poder hacer esta memoria sindical, hoy contamos con la presencia del director del documental Boris Varela y agradecerle el poder entregarnos este trabajo que es muy importante, por que no solamente se hace memoria, sino porque se eleva la imagen del máximo líder sindical como es Clotario Blest.”

Finalizado los noventa minutos de la presentación de : “ Clotario el Documental”, el director Boris Varela, también tuvo palabras para los presentes: “ Decirle que este trabajo lo hicimos con mucho respeto, con mucho cariño, después que nos llama la Fundación Clotario Blest, comenzamos un largo trabajo de investigación que se realizo en el 2017, para comenzar a trabajar de lleno ya en el 2018, donde el primer corte de más de cuatro horas, tuvo que ser reducido a estos noventa minutos del documental. Este documental no solo se ha estado presentando en Chile, sino también en el extranjero, donde fuimos finalistas en nueve festivales internacionales de los cuales ganamos uno. El hecho estar aquí compartiendo el documental y que ustedes lo aplaudan es muy gratificante para todo el equipo que estuvo en este trabajo, que se sigue haciendo después de más de cinco a seis años”.