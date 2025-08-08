Subscribe
viernes 8 agosto
Los éxitos  de Los Enanitos Verdes estarán este viernes en Dreams

Osvaldo
Por Osvaldo

Este viernes en el escenario del Restobar Lucky 7 de Dreams Coyhaique se vivirá una jornada que quedará en el recuerdo de quienes se declaran fanáticos o simpatizantes del rock trasandino. El joven músico local “Pipe” Hualaencabezará la entrega de una fina selección con lo mejor del grupo argentino Los Enanitos Verdes.

El cantante y solista coyhaiquino, quien el año 2015 inició su carrera artística ligada a la música pop y a las baladas,  tributando al grupo “Los Enanitos Verdes”, lleva un par de temporadas en este nuevo proyecto con singular aceptación. No en vano su capacidad sobre el escenario le permitió, el año 2018, ser parte del festival “La Voz De Nuestros 80”, logrando el primer lugar y una participación musical en Miami, Estados Unidos. 

Hoy la música de “Pipe” Huala gira en torno al amor con la convicción de estar entregando, en cada show, un mensaje de esperanza a su público. El nuevo encuentro con este artista que no pasa inadvertido, será desde pasadas las 23:00 horas en el restobar Lucky 7. 

Temas como “Tus Viejas Cartas”; “Lamento Boliviano”; “Te Ví En Un Tren”; “Muralla Verde” y “El Extraño De Pelo Largo” , entre otras, prometen una jornada entretenida para los asistentes, quienes  podrán corear  estos y otros temas. Al show se accede gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

