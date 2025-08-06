Subscribe
jueves 7 agosto
Corte de Apelaciones de Coyhaique define terna para el cargo de fiscal regional de Aysén

Osvaldo
Por Osvaldo

El Pleno de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, tras la realización de la audiencia pública en la que se presentaron los 10 candidatos ,y luego de la correspondiente deliberación, confeccionó la terna de postulantes para el cargo de fiscal regional de Aysén.

El pleno fue  presidido por el ministro Pedro Castro Espinoza y contó con la participación de los ministros Luis Aedo Mora, José Ignacio Mora Trujillo y Natalia Rencoret Oliva. Durante la jornada, se escucharon las exposiciones de los postulantes, quienes presentaron sus propuestas de gestión en caso de asumir el cargo.

Finalizada la audiencia, se efectuó la votación y  la terna quedó compuesta por:

•               Álvaro Santiago Pérez D’alencon (tres votos);

•               José Teodoro Moris Ferrando (dos votos);

•               Hernán Marcos Libedinsky Moscovich (un voto).

Debido a un empate en el tercer lugar, dicho puesto fue resuelto mediante sorteo. De acuerdo con lo establecido en la ley, la terna fue enviada al Fiscal Nacional, quien deberá nombrar al nuevo fiscal regional.

