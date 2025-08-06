Municipio de Coyhaique impulsa alianzas estratégicas en Argentina para fortalecer cultura y turismo en la región

En una significativa gira de trabajo a la provincia de Comodoro Rivadavia, Argentina, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, acompañado por gran parte del Concejo Municipal y destacados gestores culturales de la capital regional, sostuvo una serie de reuniones estratégicas orientadas a fortalecer los vínculos binacionales en materia de turismo y cultura.

Durante la visita, la delegación chilena recorrió diversas localidades, incluyendo la ciudad de Río Mayo, donde se firmó un convenio de colaboración turística que permitirá difundir las actividades y atractivos de esta localidad argentina en Coyhaique, y viceversa. La iniciativa busca dar un nuevo impulso al turismo regional, con énfasis en potenciar la capital de la Región de Aysén como un destino clave en el sur del continente.

“Este convenio nos permite seguir avanzando en la integración de la Patagonia. Queremos que Coyhaique sea una puerta de entrada para el turismo binacional, fortaleciendo nuestras redes con localidades hermanas como Río Mayo, Comodoro y otras comunidades del sur argentino”, señaló el alcalde Carlos Gatica Villegas.

En el ámbito cultural, se concretó la firma de un segundo convenio para la creación de un corredor cultural binacional, el cual abrirá nuevas oportunidades de intercambio artístico y cultural entre ambos territorios. Una de las iniciativas más destacadas en este marco será la primera Feria Internacional del Libro de Coyhaique, un evento sin precedentes que tendrá como eje central la cultura patagónica y el vínculo entre comunidades chilenas y argentinas.

Además, se abordaron estrategias de colaboración para fortalecer la Expo Patagonia, una de las celebraciones más tradicionales de Coyhaique, que se proyecta como una vitrina internacional para el desarrollo cultural, artesanal y turístico de la región.

Por su parte, la Secretaria de Cultura de Comodoro Rivadavia, Liliana Peralta, valoró el acercamiento entre ambas ciudades, asegurando que “estos acuerdos son fundamentales para construir puentes culturales en la Patagonia. La cooperación entre Comodoro, Coyhaique y otras localidades es clave para el desarrollo de nuestras identidades y para visibilizar el talento local en nuevos escenarios”.

La gira reafirma el compromiso del municipio de Coyhaique por avanzar en una Patagonia integrada, promoviendo el desarrollo conjunto de iniciativas culturales, turísticas y comunitarias que fortalezcan el territorio.