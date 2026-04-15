Investigadora del CIEP integró colaboración científica en Francia para estudiar la desoxigenación del océano

En una destacada colaboración científica internacional participó la investigadora del centro científico regional CIEP, Dra. (c) Lenna Ortiz, quien durante una reciente pasantía en el Centro Europeo de Investigación y Formación Avanzada en Cálculo Científico (CERFACS), en Toulouse, Francia, abordó junto a especialistas de Chile y Europa, uno de los fenómenos más críticos del océano actual: la expansión de las zonas con bajo contenido de oxígeno.

Junto a la estudiante de doctorado Malaeka Robo y un equipo de investigadores internacionales, la Dra. (c) Lenna Ortiz participó en el desarrollo de estrategias para mejorar la comprensión de la variabilidad de la zona de mínimo de oxígeno frente a las costas de Chile. Este trabajo se enmarca en el proyecto ONBOARD (Omics and Nitrogen Biogeochemistry Applied for Modeling in Chile), parte del Programa de Cooperación Científica ECOS-ANID 2025, así como en los proyectos PATSER y CLAP, liderados por el CIEP y el CEAZA, respectivamente.

“Durante la pasantía, el equipo avanzó en la discusión de metodologías innovadoras para integrar procesos bacterianos en modelos biogeoquímicos acoplados a modelos hidrodinámicos, específicamente el modelo CROCO-BioEBUS. Asimismo, se analizaron simulaciones de alta resolución para estudiar el rol de los remolinos de mesoescala —estructuras oceánicas de gran tamaño— en la distribución de oxígeno y otras variables en el Pacífico suroriental”, comentó Lenna Ortiz, oceanógrafa física de CIEP.

En el mismo sentido, precisó que este tipo de colaboraciones permite abordar preguntas complejas desde una perspectiva interdisciplinaria y con herramientas de vanguardia, de ahí la relevancia de la cooperación internacional en el contexto del cambio climático.

ANTICIPAR IMPACTOS

La experiencia no solo permitió avanzar en el análisis científico, sino también consolidar redes de trabajo y compartir conocimientos entre instituciones. En este sentido, la pasantía da continuidad a una colaboración sostenida entre el CIEP y el CEAZA, cuyos proyectos PATSER y CLAP fueron recientemente renovados en 2026, asegurando financiamiento por los próximos cinco años.

De esta manera, en la estancia científica también participaron los investigadores; Dr. Boris Dewitte (CEAZA-CERFACS), Dr. Alexander Galán (UCM), Dra. Sophie Rabouille (LOMIC), Dra. Véronique Garçon (CNRS) y la Dr. Aurélien Paulmier (LEGOS).

La investigadora de CIEP, enfatizó finalmente, que los resultados de estas investigaciones contribuirán a mejorar las proyecciones sobre la evolución de las zonas de mínimo de oxígeno en un escenario de calentamiento global, así como comprender la interacción entre procesos bacterianos y dinámicas físico-biogeoquímicas, ya que resulta clave para anticipar impactos en los ecosistemas marinos y en las actividades humanas que dependen del océano, aportando al diseño de estrategias de adaptación frente al cambio climático.