Mesa Aysén Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable inicia su trabajo 2026 con foco en la Agenda 2030.

Con el objetivo de fortalecer la educación para el desarrollo sustentable en la región, la Mesa Aysén de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable (PNEDS), dio inicio a su trabajo anual 2026, en una jornada que reunió a representantes del sector público, privado, academia y sociedad civil.

La instancia, que actualmente articula a 18 instituciones, busca consolidar una hoja de ruta compartida para avanzar en la formación ciudadana y la acción colaborativa en torno a la sostenibilidad, incorporando una mirada territorial pertinente y alineada con los desafíos globales.

Durante la jornada, se abordó como eje central la contextualización regional de la PNEDS, junto con la definición de lineamientos estratégicos y la planificación de acciones para el presente año, marcando además la incorporación de nuevas entidades y la presentación de la nueva autoridad regional del Ministerio del Medio Ambiente.

En este contexto, el SEREMI del Medio Ambiente, Eugenio Canales, en su rol de Secretaría Ejecutiva de la Mesa, relevó la importancia de fortalecer la articulación intersectorial como base para una gobernanza ambiental efectiva, destacando la trayectoria de la mesa en su compromiso sostenido de los diversos actores que conciben la educación para el desarrollo sustentable como una herramienta concreta para transformar los territorios, “hoy, como Gobierno, enfrentamos desafíos urgentes en materia ambiental y social, que requieren respuestas articuladas, con mirada de largo plazo y con una ciudadanía activa e informada. En ese contexto, esta Mesa cumple un rol estratégico, porque permite coordinar esfuerzos entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil, avanzando de manera conjunta hacia una región más resiliente y coherente con los objetivos de la Agenda 2030″.

La Mesa Aysén PNEDS se posiciona como una plataforma clave para la implementación territorial de políticas públicas, promoviendo procesos educativos que integran valores, competencias y actitudes orientadas a la sustentabilidad, en coherencia con compromisos internacionales como la Agenda 2030, temática que fue seleccionada por la mesa como eje de la gestión 2026.

En la sesión también se ratificaron los principales acuerdos para la gestión 2026, destacando la nueva presidencia de la mesa, a cargo del municipio de Coyhaique, a través de su representante José Lillo, así como la definición del enfoque temático centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en el ODS N°6: Agua limpia y saneamiento, y la innovación como eje transversal “para para la municipalidad es súper importante, lo que hemos definido este año, es trabajar en el agua, la disponibilidad de este como recurso y la importancia de la educación para todos los habitantes de la comuna”, recalcó Lillo.

La encargada en la región de Aysén de la Estrategia de Comunidades Portal, Florencia Benítez, señaló que para la gestión 2026 “esperamos que sigamos trabajando de manera articulada como lo hacemos, que es el valor que tiene esta mesa. Se viene el desafío de poder también visibilizar la importancia del cuidado del agua y un poco, generar esta invitación a la comunidad en general, a ser agentes activos en la protección y cuidado de nuestro medio ambiente”.

La Mesa Aysén PNEDS continuará sesionando de manera mensual durante el año, impulsando iniciativas como el Seminario de Desarrollo Sostenible y la Feria Ciudadana, con el propósito de acercar la sustentabilidad a la comunidad y fortalecer la participación en la construcción de un futuro común.