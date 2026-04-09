Carabineros del O.S.7 desarticula focos de microtráfico en Coyhaique y Puerto Aysén

En un operativo simultáneo y coordinado, personal especializado de Carabineros de la Sección O.S.7 de la Prefectura Aysén, en conjunto con el Ministerio Público, logró la detención de cuatro sujetos dedicados a la comercialización de sustancias ilícitas en la zona.

El procedimiento es el resultado de diversas diligencias investigativas que permitieron identificar puntos de venta de droga en las dos ciudades más pobladas de la región.

Durante las intervenciones, Carabineros decomisó diversos tipos de sustancias ilícitas, además de dinero en efectivo que -según las primeras indagaciones- sería producto directo de la venta de estupefacientes en el mercado informal.

Al respecto, el Jefe de la Sección O.S.7 Aysén, Capitán Juan González Vásquez, destacó la efectividad del trabajo conjunto con la Fiscalía para retirar estas sustancias ilícitas de circulación y afectar la economía local del microtráfico.

Control de detención

Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro imputados fueron puestos a disposición de los Juzgados de Garantía de Coyhaique y Puerto Aysén, donde se llevaron a cabo sus respectivas audiencias de control de detención.

Carabineros recalcó que estos operativos forman parte de la estrategia permanente para aumentar la sensación de seguridad en los barrios y desarticular focos de venta que afectan la calidad de vida de los vecinos.

En último término, la Institución reiteró el llamado a la comunidad a efectuar denuncias de manera gratuita y anónima a través del fono drogas 135, el cual es atendido por agentes especializados durante las 24 horas del día y los 365 días del año, con la finalidad de iniciar procesos investigativos respecto a delitos vinculados a materias de drogas y derivar los antecedentes al Ministerio Público.