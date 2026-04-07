Medio Ambiente, MINDEP e IND coordinan acciones para proteger a deportistas durante el periodo de Gestión de Episodios Críticos en Coyhaique

Las SEREMIS del Medio Ambiente, Deporte (MINDEP) y la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes (IND) de Aysén, presentaron hoy el plan de trabajo conjunto para el periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2026.

A través de esta colaboración, las instituciones buscan que la comunidad de Coyhaique mantenga una vida activa de forma segura, entre los meses de abril y septiembre, periodo en que el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) activa la declaración de episodios críticos asociados a la calidad del aire.

Con el objetivo de resguardar la salud de la comunidad deportiva y promover la actividad física segura, la SEREMI del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Deportes (IND) de Aysén anunciaron hoy la puesta en marcha del protocolo de coordinación para el periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2026.

Desde el 1 de abril y hasta el 30 de septiembre, ambas instituciones trabajarán de la mano para informar diariamente a los usuarios de recintos deportivos y clubes locales sobre las restricciones de actividad física derivadas del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Coyhaique.

El SEREMI del Medio Ambiente, Eugenio Canales, destacó que para el periodo GEC la recomendación es a mantenerse atentos a la calidad del aire y ante Episodios Críticos realizar actividad física de baja intensidad en espacios cerrados, así también la autoridad recalcó las actividades coordinadas que se han planificado para el periodo « Cuando la calidad del aire empeora, lo más importante es cuidarnos. Por eso, como Gobierno estamos trabajando coordinados para informar a tiempo y entregar recomendaciones claras. En días críticos, evita hacer ejercicio al aire libre, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades. Infórmate por canales oficiales y sigue las indicaciones. Entre todos podemos proteger nuestra salud y la de nuestras familias”.

Por su parte, el SEREMI del Deporte, Jorge Ojeda, enfatizó el compromiso con los deportistas: ““Como Ministerio del Deporte, y bajo el mandato del Presidente José Antonio Kast, nuestra prioridad es que la comunidad se mantenga activa, pero de forma segura. Por eso, previa coordinación con el Seremi del Medio Ambiente y junto al Director Regional del IND, Javier Medina, hemos activado protocolos de orientación en todos los recintos IND para los días de Preemergencia y Emergencia Ambiental. Si el aire está saturado, se recomienda a los deportistas evitar la actividad intensa al aire libre. Asimismo, en el Estadio Regional y gimnasios, operaremos bajo un sistema de semáforo informativo. Siguiendo la línea del Gobierno, en días de mala ventilación recomendaremos el uso de espacios cerrados y la baja intensidad para no detener el movimiento, cuidando siempre la salud de la comunidad».

Protocolo de Actuación IND según Episodio:

Alerta: Se recomienda reducir la intensidad de las actividades físicas al aire libre.

Se recomienda reducir la intensidad de las actividades físicas al aire libre. Preemergencia: Suspensión de actividades físicas intensas en recintos exteriores del IND. Se sugiere el traslado de entrenamientos a espacios cerrados

Suspensión de actividades físicas intensas en recintos exteriores del IND. Se sugiere el traslado de entrenamientos a espacios cerrados Emergencia: Restricción de deporte al aire libre en recintos IND. El IND informará el cierre preventivo de canchas exteriores para proteger a los usuarios.

Llamado a la Comunidad



Las autoridades instaron a la ciudadanía a revisar la calidad del aire en las páginas oficiales airecoyhaique.mma.gob.cl, sinca.mma.gob.cl/ y seguir las redes sociales @mmaaysen para conocer el pronóstico diario que se emite cada tarde a las 18:00 horas, con sus respectivas recomendaciones y restricciones.

Finalmente, se recordó que actualmente se encuentra abierto el proceso de Consulta Pública para la actualización del PDA de Coyhaique, invitando a los clubes deportivos y deportistas a entregar sus observaciones para mejorar las políticas de aire limpio en la capital regional.