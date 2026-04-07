Seremi  Andrea Ponce encabezó primer Gabinete de Justicia y Proyectos

Recientemente se llevó a cabo la primera reunión de Gabinete de Justicia y Proyectos, instancia encabezada por la seremi Andrea Ponce Olivares y que le permitió conocer el normal funcionamiento institucional y el estado de avance de las iniciativas de inversión.

En la oportunidad estuvieron presente los directores del Servicio Médico Legal, Gendarmería de Chile, Defensoría Penal Pública, Corporación de Asistencia Judicial, Servicio de Registro Civil e Identificación y del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Dicho encuentro que se realiza mensualmente tiene como objetivo verificar el cumplimiento de metas y compromisos establecidos en las planificaciones, así como la ejecución presupuestaria de cada servicio.

En este sentido, la autoridad regional destacó este encuentro señalando que “como seremi de Justicia y Derechos Humanos sostuve una reunión con todos los directores y directoras de los servicios que son parte del ministerio en la región de Aysén, primero para presentarme y también para saber en que situación están cada uno de los servicios, cuales son las necesidades, que es lo que requieren los vecinos y vecinas de nosotros hoy, y además conocer específicamente las etapas en las que se encuentran el proyecto de construcción de un nuevo recinto penitenciario para Coyhaique y también del nuevo edificio del Servicio Médico Legal, además mi intención como seremi es que podamos trabajar los lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la región, entre ellos seguridad, el ministerio en la calle y un Estado libre de corrupción”.

Finalmente, cabe precisar que el gabinete de Justicia y Proyectos busca fortalecer la coordinación entre los distintos servicios, identificar brechas y aplicar mejoras en la gestión, consolidándose como un espacio de seguimiento y articulación para asegurar el cumplimiento de objetivos y la entrega de servicios de calidad en nuestra región.