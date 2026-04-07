AquaChile acelera uso de inteligencia artificial y digitalización para fortalecer eficiencia y trazabilidad

AquaChile avanzó durante 2025 en la incorporación de inteligencia artificial, automatización y herramientas de monitoreo en tiempo real, como parte de una estrategia orientada a fortalecer eficiencia, trazabilidad y control operativo en distintas etapas de su cadena de valor.

Uno de los desarrollos más relevantes fue la implementación de un sistema de Sellado Inteligente, tecnología basada en inteligencia artificial que permite monitorear el 100% del producto procesado en líneas de sellado al vacío. El sistema realiza muestreos continuos y automatizados, lo que permite detectar desviaciones en tiempo real, reducir la variabilidad y fortalecer la consistencia del producto.

A este avance se suma la puesta en marcha de Cloud for Customer (C4C), plataforma basada en SAP que integra la demanda por mercado, producto y destino con la planificación productiva y logística. Con ello, la empresa busca alinear de manera más eficiente su operación con las necesidades comerciales y mejorar la trazabilidad de la información.

En paralelo, AquaChile siguió reforzando la digitalización de su logística. Durante 2025, reportó avances en la consolidación de Torres de Control como eje estratégico de gestión integrada, incorporando sistemas de monitoreo en tiempo real y ampliando su alcance a distintas áreas del negocio.

En esta misma línea, la empresa informó la instalación de RFID en todos los maxisacos de alimento para mejorar visibilidad y control de inventarios en tránsito, además de flujómetros y plataformas en línea para monitorear niveles de diésel, oxígeno, gas y silos de mortalidad ensilada en pisciculturas y centros de mar. También integró plataformas comparativas de proveedores para visualizar KPI operacionales y variables ambientales como CO₂, pH y temperatura.

La profundización de esta estrategia ocurre en un contexto de mayor escala operacional. En 2025, AquaChile reportó una producción de 361.252 toneladas de alimentos y 282.903 toneladas en centros de cultivo, ambas con una variación de 12,74% respecto de 2024.

“La digitalización, la automatización y la inteligencia artificial hoy son herramientas clave para fortalecer nuestra eficiencia, mejorar la trazabilidad y elevar la capacidad de respuesta de la operación”, dijo Sergio Vera, Jefe de Innovación y Transformación Digital de AquaChile.

Estos avances fueron informados recientemente por AquaChile en su Reporte Integrado 2025, documento que resume los principales hitos, resultados y desafíos de la organización durante el último ejercicio.