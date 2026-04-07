73 toneladas de mariscos fueron analizadas por el laboratorio de salud pública en Semana Santa

En el marco de la campaña desarrollada por el Comité Regional de Marea Roja durante esta Semana Santa, la cual involucró a diversos servicios e instituciones públicas, desde el sector salud se desarrolló un completo plan de trabajo que arrojó un total de 95 fiscalizaciones, 02 sumarios sanitarios y el decomiso de 03 kilos de productos marinos.

La información la dio a conocer el Seremi de Salud Aysén, Jorge Pérez Urra, quien entregó más antecedentes respecto a estas acciones. “Dentro del balance de esta Semana Santa, por parte de la Autoridad Sanitaria, quiero reconocer el buen comportamiento de la ciudadanía, ya que no se registraron personas intoxicadas por enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA). Desde el Laboratorio de Salud Pública de Puerto Aysén, se analizaron 73 toneladas de mariscos; mientras que, desde el Departamento de Acción Sanitaria, se han llevado a cabo 95 fiscalizaciones a instalaciones de comercialización y preparación de productos acuícolas; se levantaron 02 sumarios sanitarios y el decomiso de 03 kilos de productos marinos que no contaban con acreditación.”

En este contexto, la Autoridad Sanitaria de Aysén, valoró el trabajo intersectorial desarrollado por los integrantes del Comité Regional de Marea Roja, junto a los funcionarios de la secretaría ministerial de salud. “Todo el trabajo desarrollado estas semanas por el Comité Regional de Marea Roja, muestra el compromiso que existe durante todo el año por las instituciones de servicio público, a lo que se suma el compromiso de servicio de las y los funcionarios del departamento de Acción Sanitaria y de las Oficinas Territoriales de la Seremi de Salud ubicadas en Puerto Aysén, Puerto Aguirre, Melinka, Puerto Cisnes, Chile Chico y Cochrane”.

Cabe señalar que el trabajo del Comité Regional de Marea Roja continuará ejecutándose durante todo el resto del año, a través del monitoreo, análisis y fiscalización de las biotoxinas marinas (Veneno Diarreico, Paralizante y Amnésico) a lo largo del litoral aisenino.