Ministerio de Transportes detalló avance de inscripción para acceder a las ayudas dirigidas al rubro del transporte

En el marco del Plan Chile Sale Adelante, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, detalló el avance del proceso de inscripción a las ayudas que la cartera entregará para el rubro del transporte a nivel nacional para mitigar el alza de los combustibles. “Ya hemos recibido un total de 117 mil inscripciones, tanto de taxis básicos como taxis colectivos y transporte escolar. Esta cifra representa más del 90% de los potenciales beneficiados. En tanto, en el transporte público en regiones hemos recibido cerca de 800 postulaciones lo que representa una cifra bastante auspiciosa. Hacemos un llamado a quienes todavía no ingresan en el proceso a hacerlo a la brevedad posible” destacó el ministro Louis de Grange.

En la instancia, la autoridad destacó que esta respuesta refleja el compromiso que tiene el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y la urgencia con la que se ha tramitado la ayuda para los sectores más golpeados por el complejo escenario internacional. “Este desafío ameritaba sentido de urgencia y un fuerte compromiso que hemos cumplido con los sectores más afectados por esta contingencia, por eso en tiempo record habilitamos esta plataforma de inscripción. Vemos con optimismo el trabajo realizado, porque sabemos que es una situación que nos afecta no solo como país, es una situación que nos afecta a nivel global. Desde el Gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta inyección específica de recursos que busca proteger al transporte público, a las personas de clase media, que más usan los servicios tanto en Santiago como en regiones, y aquellos modos de transporte que más afectados se ven por la crisis internacional del petróleo, logren mitigar la crisis” agregó el secretario de Estado.

En el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se habilitó el link (https://mtt.gob.cl/planchilesaleadelante) que permite a los transportistas iniciar los procesos de inscripción para acceder a los beneficios. De esta forma, en el caso de los servicios de transporte mayor (regulados y no regulados) y servicios de zonas aisladas y conectividad, habrá una fórmula de compensación que les permitirá acceder a la ayuda.

Los beneficios que se entregarán a este segmento serán montos diferenciados por zona, al igual la transferencia de recursos a los distintos operadores por subsidios de tarifas escolares y adulto mayor.

Para el caso de taxis, taxis colectivos (incluidos los servicios Arica-Tacna) y transporte escolar privado, se entregará un subsidio exclusivo para la compra de combustible de $100 mil mensuales durante seis meses o hasta el mes que el precio promedio del barril de petróleo Brent alcance un valor de US$80 por barril. En tanto, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna afirmó que “reforzar que la postulación está disponible desde el 1 de abril en el sitio web de la cartera, junto con detallar que para quienes se inscriban hasta el 7 de abril, los recursos estarán disponibles el 15 de abril, en tanto quienes lo hagan entre el 8 y el 22 de abril, se dispondrá el pago para el 30 de abril. Finalmente, para los que se registren desde el 23 de abril en adelante, recibirán los recursos en mayo”.

La ayuda que será entregada reconoce el valioso aporte a la conectividad que representan este tipo de servicios en las zonas rurales del país acercando oportunidades y servicios a las ciudadanía.