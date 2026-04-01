Ministerio Público contará con Fiscal permanente en Puerto Cisnes

Tras gestiones efectuadas por la Fiscalía Regional de Aysén, el Fiscal Nacional Ángel Valencia Vásquez aprobó recientemente la creación de la Fiscalía Local de Puerto Cisnes, proceso que incluirá la contratación de una o un Fiscal Adjunto de forma permanente en la comuna.

Según informó el Fiscal Regional, Hernán Libedinsky Moscovich, lo anterior fue uno de sus compromisos expresados en la reciente cuenta pública del mes de enero, donde manifestó que desde que asumió como principal autoridad de la Fiscalía en la Región de Aysén, ha impulsado diversas decisiones estratégicas y operativas. Entre éstas, se incluye el fortalecimiento de los equipos locales, especialmente en comunas como Cisnes, donde se llamó a un concurso público para tener una o un Fiscal Adjunto permanente en dicha localidad, el cual tendrá jurisdicción también en Guaitecas y Lago Verde.

CONTEXTO

El año 2022, la Fiscalía Regional de Aysén definió una reorganización del funcionamiento de sus Fiscalías donde -entre otros- se unificó el trabajo de la Fiscalía Local de Aysén y Puerto Cisnes.

Sin embargo, tras una evaluación del modelo definido en su oportunidad, el Fiscal Libedinsky solicitó a la Fiscalía Nacional volver a crear una Fiscalía Local en lugar de una Oficina de Atención, como actualmente opera, atendidas las características territoriales caracterizadas por amplias distancias entre localidades y limitaciones en materia de conectividad.

Estos factores no solo inciden en los tiempos de desplazamiento, sino también en la oportunidad con que se realizan las primeras diligencias investigativas, en coordinación con las policías, sumado a la comparecencia de víctimas y testigos al proceso penal.

Es así que, en este marco, el Fiscal Regional Hernán Libedinksy, solicitó reestablecer la presencia institucional permanente del Ministerio Público en Cisnes, con competencia también en otras comunas del sector norte de la región.

La implementación de esta medida se materializará una vez que inicie sus funciones la o el Fiscal Adjunto seleccionado, en base al concurso público actualmente en desarrollo.