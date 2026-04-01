MOP pone en marcha demolición para reponer cuartel de la primera compañía de bomberos de coyhaique

El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Luis Prieto Epuyao junto al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique Jorge Vidal Pacheco y equipo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Aysén, dieron inicio a la demolición del antiguo y siniestrado Cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de Coyhaique para comenzar a desarrollar la construcción del nuevo recinto que albergará al personal de Bomberos en su labor de apoyo a la comunidad.

En su visita a las obras, el Seremi del MOP Luis Prieto Epuyao destacó que “gracias a la acción oportuna de Bomberos, nuestra comunidad se siente protegida, porque sabe que puede contar con ellos. Para nosotros construir esta obra con el financiamiento cercano a los seis mil millones de pesos del Gobierno Regional y su Consejo, es motivo de orgullo y refleja el sentir de nuestro Gobierno de que es posible acortar los ciclos administrativos de las iniciativas y con ello dar solución oportuna a las personas”

Por su parte, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, Jorge Vidal Pacheco expresó que “ver que nuestro Cuartel se encuentra en demolición, esperamos, como dijo nuestro Seremi, el próximo año estar ya ocupando este Cuartel y estando frente a lo que es una gran obra para Coyhaique. Gracias también al Gobierno Regional, como dijo el Seremi, gracias a toda la gente, a toda la comunidad, ya que este Cuartel es de la comunidad de Coyhaique y esperamos que pronto estemos inaugurando”.

La nueva edificación se realizará en base a lo definido en el Manual para la Construcción de Cuarteles de la Junta Nacional de Bomberos. Consideró el desarrollo del proyecto de arquitectura y de sus respectivas especialidades en dos niveles de materialidad predominantemente de acero mixto, en el mismo terreno de propiedad de Bomberos, ubicado en calle General Parra N°365 de la comuna de Coyhaique. La nueva edificación tendrá una superficie construida de 923 m2. Las obras que contarán con un plazo de 540 días, fueron adjudicadas a la Empresa Constructora Rubén Recabal Fica, EIRL.

Sobre esta materia, Marcelo Levín Vidal, Inspector Fiscal del contrato de la Dirección de Arquitectura del MOP destacó: “Estamos ya en las primeras faenas de demolición del Cuartel antiguo, que lamentablemente sufrió un siniestro hace un par de años. Con 900 y tantos metros cuadrados, consta de un subterráneo donde están las salas de máquinas y funcionamiento general. En el primer piso es donde está la sala de máquinas, que es la esencia de todo Cuartel. Y en un segundo piso se encuentran las zonas de habitabilidad de los Bomberos y Bomberas. En general, una obra que contiene todos los recintos para funcionar completamente con un alto estándar”.

Se suma a lo anterior, la construcción de sala de máquinas, hall acceso, oficinas, servicios higiénicos de varones y damas, casilleros, sala uso múltiple, guardia nocturna masculina y femenina, salas de estar y de estudio, departamento cuartelero, salas de instalaciones eléctricas, grupo electrógeno, caldera, cuarto de pellets, estanque de agua, bodega de materiales y estacionamientos.