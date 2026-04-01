Coyhaique impulsa modelo de desarrollo comunitario con fuerte inversión: $300 millones en fondos concursables y mas de $1.200 millones en subvenciones

El municipio de Coyhaique anunció la actualización y fortalecimiento de sus fondos concursables municipales para el año 2026, iniciativa que ha sido trabajada de manera conjunta entre la administración encabezada por el alcalde Carlos Gatica Villegas, el Concejo Municipal y diversas organizaciones sociales de la comuna.

Gracias a la positiva situación financiera que atraviesa el municipio, durante este año se ha podido aumentar el presupuesto de algunos fondos existentes y crear nuevas líneas de financiamiento, lo que permitirá ampliar las oportunidades para que más organizaciones comunitarias puedan desarrollar iniciativas en beneficio de sus barrios y sectores rurales.

En total, durante 2025 los fondos concursables municipales alcanzaban los 210 millones de pesos, mientras que para 2026 se incrementan hasta 290 millones de pesos, representando un aumento significativo en los recursos disponibles para la comunidad.

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, destacó este importante aumento de recursos para las organizaciones sociales.

“Este esfuerzo da cuenta de una administración responsable, que hoy nos permite destinar más recursos a nuestras organizaciones. Sabemos el tremendo trabajo que realizan en cada barrio y sector rural, por eso quisimos fortalecer estos fondos y generar nuevas oportunidades para que más iniciativas puedan concretarse”, señaló.

Entre los incrementos más relevantes se encuentran los fondos destinados a Adulto Mayor, que pasan de 30 a 50 millones de pesos, y Deporte, que también aumenta de 30 a 50 millones de pesos, fortaleciendo así el apoyo a organizaciones que trabajan por el bienestar, la actividad física y la vida saludable en la comuna.

Asimismo, se mantienen importantes líneas de financiamiento como Educación, Cultura, Seguridad, Tenencia Responsable de Mascotas y el Fondo de Emergencia Rural, que permiten apoyar iniciativas en distintas áreas del desarrollo comunitario.

La directora de Desarrollo Comunitario, Paz Foitzick, valoró el trabajo conjunto con las organizaciones sociales en la construcción de estos fondos.

“Este proceso ha sido participativo, recogiendo las necesidades que nos plantean directamente las organizaciones. Hoy estamos ampliando no solo los montos, sino también las áreas de apoyo, lo que permitirá llegar a más iniciativas y fortalecer el tejido social de nuestra comuna”, indicó.

Junto con ello, para el año 2026 se incorporan nuevos fondos concursables, entre los que destacan Medio Ambiente, Emprendimiento y FONDEVE Rural, ampliando el alcance de los recursos municipales hacia temáticas cada vez más relevantes para el desarrollo local y la participación ciudadana.

Desde el Consejo de la Sociedad Civil, la Presidenta (s), Yenni Vasquez señaló que “para nosotros como dirigentes es muy importante contar con estos fondos, porque nos permiten llevar adelante proyectos que benefician directamente a nuestros vecinos. Que aumenten los recursos es una muy buena noticia para todas las organizaciones”.

En la misma línea, destacó el impacto de estos recursos en los territorios, asegurando que “estos fondos son una herramienta clave para nuestras organizaciones. Muchas veces gracias a estos recursos podemos concretar actividades, mejorar espacios y fortalecer el trabajo comunitario, por eso valoramos que hoy se estén ampliando”.

“Este anuncio marca el inicio del proceso. Queremos que las organizaciones se informen, se preparen y puedan presentar iniciativas que sigan fortaleciendo el desarrollo social, cultural, deportivo y comunitario de nuestra comuna”, señaló la Directora de DIDECO, Paz Foitzich

Con este aumento y diversificación de los fondos concursables, el municipio reafirma su compromiso de seguir apoyando el trabajo de las organizaciones sociales, impulsando proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Coyhaique.