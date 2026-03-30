Cámara Chilena de la Construcción se reúne con delegada presidencial para abordar desafíos regionales

Con el objetivo de fortalecer la colaboración público-privada y agilizar proyectos estratégicos para la región, la delegada presidencial regional y la mesa directiva de la CChC Coyhaique, sostuvieron una reunión de trabajo cuyo objeto fue fijar una ruta de trabajo centrada en el desarrollo regional y en mejorar de la calidad de vida de quienes habitan el territorio.

Los socios de la Cámara Chilena de la Construcción sede Coyhaique, presentaron a la nueva autoridad, una propuesta formal para la creación de una instancia permanente de trabajo, que permita abordar de manera articulada las dificultades técnicas y administrativas que afectan a proyectos regionales, en áreas productivas y sociales.

El presidente de la CChC Coyhaique, Pablo Carrasco, agradeció la voluntad de la delegada, destacando su disposición para avanzar en las propuestas del gremio,

«Agradecemos que la delegada haya respondido a nuestra invitación. Ha sido una excelente reunión donde pudimos plantear temas urgentes desde la conectividad y energía hasta las leyes de excepción. Esperamos que estas iniciativas se lleven a cabo durante la actual administración para el beneficio del desarrollo regional», indicó el presidente del gremio de los constructores.

Conectividad y generar avances en infraestructura; agilizar la tramitación administrativa destrabando procesos de “permisología”; matriz energética, el plan de descontaminación ambiental y subsidios térmicos; junto a revisar y actualizar las leyes de incentivo a la inversión, para que tengan un impacto efectivo, fueron algunas de las temáticas planteadas desde la CChC a la delegada Vicuña, quien manifestó la voluntad de concretar una mesa técnica de trabajo.

«Quedamos con hartas ganas de trabajar en conjunto, porque no puede ser de otra manera; la articulación público-privada es fundamental, más del sector que se encarga de mover la economía en todas partes de Chile. Cuando uno dice ‘hay reactivación económica’, es porque uno ve a la construcción moviéndose, y la región de Aysén no queda ajena a ello», indicó Luz María Vicuña.

La reunión concluyó con el compromiso de definir una fecha para la próxima reunión, con el fin de transformar estos puntos de acuerdo en avances concretos.