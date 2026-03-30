Operativo en cárcel de Puerto Aysén permitió incautar celulares y drogas

Como parte del Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026, Gendarmería de Chile efectuó el sexto operativo de registro y allanamiento nacional simultáneo, en lo que va del año, en unidades penales de las 16 regiones del país.

En la Región de Aysén, el procedimiento se ejecutó según los protocolos establecidos, abarcando a 91 privados de libertad de diferentes módulos del Centro de Cumplimento Penitenciario de Puerto Aysén.

En el operativo, se desplegó un total de 28 funcionarios pertenecientes a las unidades de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Coyhaique y Puerto Aysén, junto al Equipo de Canes Adiestrados y funcionarios de la Dirección Regional, quienes se sumaron al trabajo realizado por el personal de la unidad.

Se incautaron casi 40 gramos de Clorhidrato de Cocaína, 7 teléfonos y accesorios como chip y cargadores de dispositivos móviles..

La Directora Regional de Gendarmería en Aysén, Coronel Jessica Rivas Hernández, destacó la realización constante de estos operativos, explicando que “con este tipo de procedimientos, que son coordinados, buscamos prevenir hechos violentos y posibles delitos que se cometen desde los recintos penitenciarios o al interior de éstos, así aseguramos mantener el régimen interno en los establecimientos penales de la jurisdicción”.

Cabe destacar que Gendarmería de Chile realiza operativos de registro y allanamientos de manera constante, en los distintos recintos penitenciarios del país, con especial foco en sectores donde se maneja información estratégica, respecto a la tenencia de sustancias ilícitas, celulares, y armas blancas.

Asimismo, la especialización del personal penitenciario y el fortalecimiento del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, han permitido focalizar la comisión de delitos en los recintos penales, entregando información relevante a otras instituciones del Estado y contribuyendo con indagatorias de alta connotación pública.