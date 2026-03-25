Presidenta del Banco Central presentará el Informe de Política Monetaria de marzo en Coyhaique

Por primera vez en la región de Aysén, la Presidenta del Banco Central de Chile, Rosanna Costa, presentará el Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente a marzo, cuyo propósito es dar a conocer la visión del Consejo del Banco sobre la evolución reciente y esperada de la inflacióny sus consecuencias para la conducción de la política monetaria, dando cuenta, además, del estado de la economía actual y las proyecciones para los próximos meses.

La actividad se enmarca en el vínculo constante entre el Banco Central de Chile y la Universidad Austral de Chile, gestionando la visita a la Región de Aysén, de la máxima autoridad del instituto emisor en el país.

Durante su visita, la Presidenta Costa participará en un almuerzo en el Campus Patagonia de la UACh, donde asistirán estudiantes de instituciones de educación superior y liceos de Coyhaique, que cuenten con carreras del área financiera, con el propósito de vincular los conocimientos teóricos recibidos por los y las jóvenes y el quehacer del Banco Central.

La actividad, abierta a la comunidad, se realizará en los salones del Hotel Dreams de Coyhaique a partir de las 09·30 horas del lunes 30 de marzo y se transmitirá via streaming, a través del canal de Youtube de la Universidad Austral de Chile.