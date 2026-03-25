Gobernador regional advierte impacto del alza de combustibles en Aysén y pide medidas diferenciadas

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, manifestó su profunda preocupación por el impacto que tendrá en la región la histórica alza en el precio de los combustibles, luego de que el Gobierno anunciara un ajuste a través del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

De acuerdo con los antecedentes, a partir del 26 de marzo, se proyecta un aumento de $370 por litro en gasolinas y hasta $580 por litro en diésel, producto del fuerte incremento del precio del petróleo a nivel global, el cual ha subido más de un 50% en las últimas semanas .

Frente a este escenario, el gobernador regional, Marcelo Santana Vargas, advirtió que en Aysén el impacto será aún mayor, debido a las condiciones estructurales de aislamiento de la región. “Esto afecta, sin duda, nuestra forma de vida y, también, a todos quienes mueven la región; emprendedores, trabajadores, etcétera. Y, por eso, no se entiende que estas medidas siempre sean de Arica a Punta Arenas y no se tengan en cuenta las realidades regionales”, explicó.

Asimismo, puntualizó que el costo de vida en la región ya es más elevado, y que esta medida evidencia que “existe una desconexión, en general, de las decisiones centralistas, que Santiago o el Ministerio de Hacienda siempre realiza y que no tiene en consideración las inequidades que existen en las distintas regiones”.

Finalmente, el gobernador Santana aseguró que se están buscando alternativas para enfrentar este escenario: “Yo he solicitado personalmente al ministro de Hacienda, al ministro de Energía, medidas inmediatas y concretas para mitigar estos efectos en nuestra región. Y, por supuesto, también, que desde el Gobierno Regional, nos ponemos a trabajar desde ya, para que esto ocurra y propenderemos a impulsar alternativas que permitan reducir este impacto en nuestra región”.