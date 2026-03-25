Fiscalía obtiene condena contra imputado por homicidio frustrado y lesiones graves en Puerto Cisnes

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, tras acusación de la Fiscalía de Aysén-Cisnes, condenó a un imputado de 23 años a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autor del delito de homicidio simple en grado de frustrado, hecho ocurrido el 10 de diciembre de 2024 en la comuna de Cisnes.

La investigación del caso estuvo a cargo del Fiscal Adjunto, Álex Olivero Núñez, junto a funcionarios de la SIP de Carabineros de Cisnes y el Servicio Médico Legal quienes emitieron informes de lesiones.

La víctima, menor de edad, resultó con un neumotórax con colapso casi completo del pulmón izquierdo por una herida penetrante torácica, que según apreciación médica, era potencialmente de riesgo vital por lo cual fue trasladada al Hospital Regional de Coyhaique.

El mismo imputado de 23 años, fue condenado a una segunda pena de sesenta y un día de presidio menor en su grado mínimo, como autor de lesiones graves en grado de consumado, delito perpetrado el mismo 10 de diciembre en perjuicio de una segunda víctima, mayor de edad, quien sufrió heridas cortantes en uno de sus brazos.

Según dio por acreditado el Tribunal, en base a las pruebas presentadas por la Fiscalía, la dinámica de los hechos ocurrió el 10 de diciembre del 2024, alrededor de las 01:00 horas de la madrugada en la Plaza de Armas, frente a la Municipalidad, previo a lo cual se registró un intercambio de mensajes de texto. El imputado utilizó un elemento cortante tipo cuchillo para cometer los delitos.

En este juicio, donde compareció el Fiscal Olivero, también participó como querellante el programa Mi Abogado dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío.

Al no reunir los requisitos de la ley 18.216, el imputado deberá cumplir las penas privativas de libertad de manera efectiva, en la cárcel.

La sentencia de este caso fue dictada por los jueces Karina Luna Ángulo, Belén Arancibia Agüero y Pablo Freire Gavilán.