INACAP Sede Coyhaique fortalece su compromiso con una formación pertinente y de excelencia tras visita de Vicerrector de Operaciones y Experiencia Estudiantil

Con el objetivo de seguir fortaleciendo una formación pertinente, conectada con los desafíos actuales y centrada en las personas, INACAP Sede Coyhaique recibió la visita de Eugenio Covarrubias, Vicerrector de Operaciones y Experiencia Estudiantil, quien llegó hasta la sede para compartir la actualización del Modelo Educativo INACAP, marco que orienta el quehacer institucional y que se alinea con los lineamientos del Plan Estratégico 2025–2030.

La jornada contempló espacios de encuentro con equipos directivos, personal administrativo y docentes, permitiendo una conversación amplia sobre los desafíos de la formación técnico-profesional en el escenario actual, la importancia de avanzar en una experiencia educativa de calidad y la necesidad de mantener una institución conectada con las transformaciones sociales, tecnológicas y productivas del entorno.

La actualización del Modelo Educativo refuerza principios que hoy resultan esenciales para la educación superior: una formación centrada en el estudiante, el aprendizaje a lo largo de la vida, la innovación, la búsqueda de la excelencia, la igualdad de oportunidades y una estrecha vinculación con contextos reales. Todo ello, sustentado además en los valores del Sello INACAP: integridad, excelencia e innovación.

Para INACAP Sede Coyhaique, esta visita constituyó una instancia especialmente significativa, ya que permitió bajar estratégicamente a la comunidad educativa una visión institucional actualizada, coherente con las necesidades del territorio y con el propósito de seguir formando personas íntegras, preparadas para transformar su entorno desde sus respectivas disciplinas.

Al respecto, el Vicerrector de Sede, Patrice van de Maele Silva, destacó la relevancia de esta instancia señalando que:

“La visita de Eugenio Covarrubias a nuestra sede fue muy valiosa, porque nos permitió compartir con nuestros equipos directivos, administrativos y docentes una mirada actualizada del Modelo Educativo INACAP, reafirmando hacia dónde queremos avanzar como institución. Hoy más que nunca necesitamos estar alineados con los nuevos desafíos del país y de nuestra región, fortaleciendo una formación pertinente, de excelencia y con foco en nuestros estudiantes. Ese es el camino para seguir aportando al desarrollo del territorio con responsabilidad, innovación e impacto real.”

Por su parte, el Director Académico de INACAP Sede Coyhaique, Mario Pérez, señaló que esta visita permitió fortalecer una mirada común respecto al rol formativo de la sede y al compromiso de cada uno de sus actores en la experiencia educativa:

“Este tipo de instancias son fundamentales, porque nos permiten reflexionar en conjunto sobre el sentido de nuestra labor y sobre cómo seguimos proyectando una formación cada vez más pertinente, actualizada y conectada con las necesidades de nuestros estudiantes y del entorno. Contar con esta visión compartida fortalece el trabajo académico, orienta nuestras decisiones y nos desafía a seguir avanzando con calidad, compromiso y sentido de propósito.”

La presencia del Vicerrector de Operaciones y Experiencia Estudiantil permitió, además, reforzar la importancia de que cada área de la sede comprenda su rol en la experiencia formativa, entendiendo que la calidad educativa no depende únicamente del aula, sino también de una gestión articulada, de comunidades educativas comprometidas y de una capacidad institucional permanente de adaptación y mejora.

En ese contexto, INACAP Sede Coyhaique reafirma su compromiso con una educación superior que pone en el centro a sus estudiantes, que se proyecta con visión de futuro y que responde de manera concreta a las necesidades de la región. Este trabajo se sustenta en la trayectoria y solidez de una institución acreditada por 7 años de excelencia, reconocimiento que da cuenta de su calidad, prestigio y compromiso con el desarrollo del país.