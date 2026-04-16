Realizan primera reunión de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal

Con el objetivo de procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal a nivel regional, la seremi de Justicia y Derechos Humanos Andrea Ponce Olivares encabezó la primera sesión de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Andrea Ponce Olivares explicó que “como seremi de Justicia presidí por primera vez la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en la región de Aysén desde el comienzo del gobierno del Presidente José Antonio Kast, así como también desde el comienzo de las funciones del ministro Fernando Rabat, esta instancia reúne a importantes instituciones y autoridades competentes en materia de Justicia Penal con el objetivo de levantar observaciones, resolver problemáticas y trabajar de manera coordinada frente a los desafíos que se presentan en la región de Aysén en las distintas materias, en esta oportunidad se recogieron observaciones planteadas por los Tribunales de Justicia competentes y se entregó información relevante respecto al mejoramiento de las unidades penales, así como también de equipamiento necesario para que podamos brindar un mejor servicio, asimismo establecimos el calendario de reuniones que se van a desarrollar durante el año en curso ya que debemos llevar adelante esta comisión por mandato legal”.

Cabe mencionar que este encuentro que se realiza cada dos meses, permite a los diversos actores del sistema de Justicia Penal dar a conocer sus visiones respecto a la materia, y así coordinar de mejor manera el trabajo a desarrollar durante el año, teniendo como principal objetivo el brindar una justicia más expedita para las personas.

Finalmente, cabe señalar que en la instancia participaron en representación de la Presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, el secretario de la Corte Juan Patricio Silva, de Carabineros de Chile el teniente coronel Hugo García, el defensor regional Jorge Moraga, el Sub-Prefecto de la PDI Luis Araya, el mayor de Gendarmería de Chile Alexi Lozano y el asesor jurídico de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos Carlos Mella Atton.