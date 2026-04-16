Indespa lanza fondo “Emprendamos junto al mar” para fortalecer el emprendimiento de mujeres del sector pesquero artesanal

Más de 600 pescadoras artesanales, recolectoras de orilla y buzos mariscadoras del país podrán participar del programa Emprendamos junto al mar accediendo a capacitación, asesoría y a un capital de inversión, que busca fortalecer el emprendimiento de mujeres en las economías costeras.

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) anunció la apertura de las postulaciones, dirigidas a mujeres inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), que tienen un emprendimiento en gastronomía marina, valor agregado, turismo de intereses especiales o artesanía con identidad local. La iniciativa es ejecutada en alianza con el Fondo Social de Inversión Solidaria (Fosis).

El director nacional de Indespa, Leonardo Llanos Huerta, explica que hoy siete de cada diez mujeres inscritas en actividades de pesca artesanal, está dentro del cuarenta por ciento de hogares de mayor vulnerabilidad, según el registro social de hogares. “En este programa que impulsamos desde Indespa en alianza con Fosis, tenemos 627 cupos distribuidos a nivel nacional y una inversión de 2 mil millones de pesos para poder entregar a las mujeres de mar, herramientas técnicas de formación comercial y un capital de inversión que les permita fortalecer y hacer más sostenibles sus ideas de negocio o emprendimientos. Las mujeres en la pesca artesanal son emprendedoras innatas, pero muchas veces limitadas por falta de información, de oportunidad o recursos; con este programa buscamos romper esa barrera”, subrayó Llanos.

Desde FOSIS, destacan esta alianza con Indespa que busca“mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres de la pesca artesanal, que desarrollan sus emprendimientos en forma independiente, no solo con financiamiento, sino que también con capacitación y asesoría, entregándoles herramientas para fomentar el crecimiento de sus negocios. Los programas cuentan con etapas de diagnóstico y capacitación, para el desarrollo de habilidades y técnicas a la hora de comprar insumos y materiales que sean necesarios para la actividad productiva de cada una de las participantes”.

Las seleccionadas podrán acceder a un diagnóstico de sus proyectos, formación comercial por cuatro a cinco meses y asesoría personalizada para mejorar sus modelos y planes de negocio. Concluida esta etapa, recibirán un capital de inversión para bienes e insumos, según tres niveles: Inicia con $500.000 para quienes están comenzando una idea de negocio; Avanza con $1.500.000, para proyectos con camino recorrido, y Consolida, con $2.500.000 para emprendimientos establecidos que buscan crecer.

Las postulaciones se desarrollan entre el 13 y 28 de abril, a través del sitio web de Indespa www.indespa.cl