El cantante trasandino aterriza en Coyhaique para revivir sus mejores éxitos

Pablo Coronel, artísticamente conocido como Pablo Ruiz, es un cantante argentino con más de cuatro décadas de trayectoria. Comenzó su carrera artística en 1983. a la edad de 8 años, como parte del elenco infantil del programa Festilindo. Después de su incursión en aquel espacio, se autodenominó «Pablito Ruiz». En 1989, con apenas 13 años, hizo historia al presentarse en el Festival de Viña del Mar, siendo el artista más joven en saltar al escenario de la Quinta Vergara. Antes de llegar a la mayoría de edad, Ruiz ya tenía 5 discos lanzados, en colaboración con «EMI Capitol», sello discográfico que trabajó con estrellas como Luis Miguel, Juanes, Myriam Hernández o Fito Páez.

Chile

Su vinculación con nuestro país data de la década de los 80’s. A partir de 1989, ha realizado eventos de Arica a Punta Arenas. Este fin de semana, se reencontrará con su fanaticada sureña presentándose en Dreams. «Volver a Coyhaique es un regreso a mi juventud, a aquellos momentos inolvidables que hemos vivido en varias ocasiones. El casino es un escenario ideal para que cantemos mis principales éxitos. Después estaré en Santiago y lugares que la música me ha regalado la chance de estar. Chile es un país hermano para mí», señaló.

Tras intensos años de álbumes, giras y música nueva, Pablo ha bajado el ritmo estos últimos años. Sin embargo, no se ha bajado de los escenarios. 2025 es una ocasión especial para el argentino, ya que conmemora 43 años de su participación en «Festilindo». «Estará muy cargado de emociones y sensaciones positivas, esta preparación de la nueva gira. Consistirá en desarrollar nuevas versiones de mis éxitos y las canciones más escuchadas de mi última producción» destacó, agregando que está ansioso de volver al sur. “Ha pasado mucho tiempo y deseo estar cerca de quienes tanto cariño me han otorgado en todos estos años. Con mi música quiero retribuirles algo de tan inmenso sentimiento de afecto que, claramente, es mutuo”. Ahí presenté mi decimotercer disco hace algunos años», señaló el artista.

La performance de Pablito será este sábado, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7 del casino de juegos local.

El acceso al evento es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.