Subscribe
jueves 21 agosto
-0.6 C
Coyhaique
Escribir...
Suscribete
Panorama
Leido hace2 min.

El cantante trasandino aterriza en Coyhaique para revivir sus mejores éxitos

Osvaldo
Por Osvaldo

Pablo Coronel, artísticamente conocido como Pablo Ruiz, es un cantante argentino con más de cuatro décadas de trayectoria. Comenzó su carrera artística en 1983. a la edad de 8 años, como parte del elenco infantil del programa Festilindo. Después de su incursión en aquel espacio, se autodenominó «Pablito Ruiz». En 1989, con apenas 13 años, hizo historia al presentarse en el Festival de Viña del Mar, siendo el artista más joven en saltar al escenario de la Quinta Vergara. Antes de llegar a la mayoría de edad, Ruiz ya tenía 5 discos lanzados, en colaboración con «EMI Capitol», sello discográfico que trabajó con estrellas como Luis Miguel, Juanes, Myriam Hernández o Fito Páez.

Chile

     Su vinculación con nuestro país data de la década de los 80’s. A partir de 1989, ha realizado eventos de Arica a Punta Arenas. Este fin de semana, se reencontrará con su fanaticada sureña presentándose en Dreams. «Volver a Coyhaique es un regreso a mi juventud, a aquellos momentos inolvidables que hemos vivido en varias ocasiones. El casino es un escenario ideal para que cantemos mis principales éxitos. Después estaré en Santiago y lugares que la música me ha regalado la chance de estar. Chile es un país hermano para mí», señaló.

          Tras intensos años de álbumes, giras y música nueva, Pablo ha bajado el ritmo estos últimos años. Sin embargo, no se ha bajado de los escenarios. 2025 es una ocasión especial para el argentino, ya que conmemora 43 años de su participación en «Festilindo».  «Estará muy cargado de emociones y sensaciones positivas, esta preparación de la nueva gira. Consistirá en desarrollar nuevas versiones de mis éxitos y las canciones más escuchadas de mi última producción» destacó, agregando que está ansioso de volver al sur. “Ha pasado mucho tiempo y deseo estar cerca de quienes tanto cariño me han otorgado en todos estos años. Con mi música quiero retribuirles algo de tan inmenso sentimiento de afecto que, claramente, es mutuo”. Ahí presenté mi decimotercer disco hace algunos años», señaló el artista.

La performance de Pablito será este sábado, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7 del casino de juegos local.

El acceso al evento es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

Lo más visto

Panorama

Show Tributo a “Chaqueño Palavecino» en Dreams Coyhaique

0
                  Mario Millar presenta un emotivo y auténtico tributo...
Policial

Fiscalía de Aysén solicitó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI y al SML tras fallecimiento de persona de 28 años

0
La Fiscalía Local de Aysén-Cisnes solicitó diligencias a la...
Policial

Corte de Coyhaique confirma prisión preventiva de miembro del Ejército imputado por tráfico de drogas

0
La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó hoy –martes...
Policial

Fiscalía formaliza investigación por tráfico de más de 11 kilos de cannabis hacia Puerto Aysén

0
El Ministerio Público formalizó este domingo una investigación por...
Cultura

Escuela Eusebio Ibar Schepeler de La Junta gana Final Regional del Torneo Delibera 2025 

0
La Escuela Eusebio Ibar Schepeler de la localidad de...

Topics

spot_img

Relacionados

Categorias Populares

RegionalPolicialSocialPanoramaCulturaDeportesEconomia
spot_imgspot_img
Artículo anterior
Fiscalía de Aysén solicitó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI y al SML tras fallecimiento de persona de 28 años
Artículo siguiente
Show Tributo a “Chaqueño Palavecino» en Dreams Coyhaique

Free News - Where voices unite, stories flourish, and community thrives through open dialogue and meaningful connections.

Company

Headlines

Show Tributo a “Chaqueño Palavecino» en Dreams Coyhaique

0
                  Mario Millar presenta un emotivo y auténtico tributo...

Fiscalía de Aysén solicitó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI y al SML tras fallecimiento de persona de 28 años

0
La Fiscalía Local de Aysén-Cisnes solicitó diligencias a la...

Corte de Coyhaique confirma prisión preventiva de miembro del Ejército imputado por tráfico de drogas

0
La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó hoy –martes...

Fiscalía formaliza investigación por tráfico de más de 11 kilos de cannabis hacia Puerto Aysén

0
El Ministerio Público formalizó este domingo una investigación por...

Newsletter

Get important news delivered directly to your inbox and stay connected!

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv