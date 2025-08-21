Show Tributo a “Chaqueño Palavecino» en Dreams Coyhaique

Mario Millar presenta un emotivo y auténtico tributo al legendario cantante chaqueño,homenajeando su música, estilo y legado. Este espectáculo busca transmitir la pasión, fuerza y tradición de la música folclórica argentina, en especial del monumental Chaqueño, a través de la voz y presencia de Mario.

Originario de la localidad de Cochrane en la Patagonia chilena, Mario Millar descubrió su pasión por la música a una edad temprana. “Desde niño, mostré un talento natural para el canto, desarrollando el don en un entorno rural y sin amplificación, donde cantaba a capela en ramadas y fondas, transmitiendo mi alma y voz con autenticidad”, expresó.

La puesta en escena refleja su historia, influencias y devoción por la música de raíz, conectando con diferentes públicos que admiran la cultura folclórica de Argentina y de la Patagonia. “El estilo musical del show consistirá en la interpretación de los mayores éxitos y clásicos de Chaqueño Palavecino y sus temas de música folklórica argentina y patagónica. Intentaré representar de la mejor manera a un tremendo exponente de la zona”, señaló el artista

El cantante patagónico no solo rinde tributo a Palavecino. También forma parte del homenaje a “Los Ángeles Negros”. Hace unos meses se presentó en Dreams con su banda. “Fue una bonita experiencia con mis compañeros. Ahora estaré viviendo un nuevo desafío en mi región. La acústica del salón era genial, espero se repita la instancia y nos acompañen con sus palmas y gritos”, sostuvo.

Finalmente, el cochranino dejó un importante mensaje a las personas que asistirán este viernes al casino de juegos. “Lo pasarán bien. Es música que representa nuestra zona, nuestra esencia. Para los amantes de Chaqueño, será una linda chance para que repasemos la gran trayectoria que tiene este gran exponente del folclore sudamericano”, cerró.

El show de Mario Millar, será este viernes 22, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7 del Dreams de Coyhaique. El acceso es gratuito, portando la entrada al casino.