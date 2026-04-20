Docentes y educadoras fortalecen sus prácticas pedagógicas para llevar las ciencias y la innovación al aula

En el taller “Reconectando” de Campamento Explora VA!, educadoras y docentes de la región profundizaron en sus conocimientos, consolidaron comunidades de aprendizaje y diseñaron estrategias didácticas para la investigación científica escolar.

El Campamento Explora VA! es una iniciativa implementada por el Proyecto Explora Aysén del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile con el objetivo de potenciar las competencias en ciencia, conocimiento e innovación en las comunidades educativas, además de promover redes de colaboración entre docentes.

Para alcanzar sus objetivos, el Campamento acompaña a las y los participantes durante dos años (2025-2026) mediante una ruta formativa de tres etapas que incluye una capacitación docente, transferencias metodológicas a colegas de su establecimiento y la implementación de secuencias didácticas en el aula.

El juego y los proyectos como herramientas para aprender

El taller “Reconectando” marcó el inicio del segundo año de Campamento Explora VA!, instancia en que las y los participantes repasaron conocimientos y herramientas trabajadas durante la etapa de capacitación, compartieron sus experiencias de transferencia metodológica y diseñaron secuencias didácticas para implementar en el aula.

La jornada tuvo como eje central el juego como estrategia para fortalecer las comunidades de aprendizaje y la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), actividades guiadas por Claudio Gutiérrez, creador de Efecto Guty, y Yerko Monje, director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Además, se abordó el diseño de proyectos de investigación y el lenguaje de las ciencias.

Sobre la jornada, Katherinne Contreras, educadora diferencial de la Escuela Básica Hernán Merino Correa de Cochrane, destacó: “La jornada ha sido muy entretenida y sorpresiva porque no solamente nos hemos reencontrado con los colegas del Campamento, sino que también hemos aprendido nuevas estrategias y herramientas para seguir fortaleciendo el trabajo diario en cada una de nuestras escuelas”.

Ruta formativa 2026

Campamento Explora VA! continúa hasta fines de 2026 con la implementación de secuencias didácticas en el aula por parte de educadoras y docentes, quienes contarán con el acompañamiento del equipo Explora Aysén, y la elaboración de una publicación que dará cuenta de las experiencias en los distintos territorios de la región.

Al respecto, Viviana Pizarro, directora del PAR Explora Aysén, señaló: “Queremos relevar el trabajo que desarrollan docentes, educadoras y educadores en la región a través de una publicación que recoja las experiencias de implementación de Campamento y que dé cuenta del esfuerzo que desde los territorios se hacen por fortalecer las competencias CTCI y mejorar las prácticas educativas”.

De esta forma, el programa consolida una ruta formativa que promueve el involucramiento activo de educadoras y docentes en sus comunidades educativas, fortaleciendo las ciencias y la innovación en los distintos territorios de la región de Aysén.