SAG confirma primer caso de influenza aviar altamente patógena en ave silvestre en la Región de Aysén

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó el primer caso de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) subtipo H5N1 en la Región de Aysén, detectado en un ejemplar de caiquén en la comuna de Chile Chico.

Tras la confirmación, realizada por el laboratorio Lo Aguirre del Servicio, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios establecidos, intensificado las labores de vigilancia en el área afectada, incluyendo el catastro de aves silvestres y la búsqueda activa de ejemplares muertos o con sintomatología compatible con IAAP. Asimismo, se mantiene habilitado el sistema de atención de denuncias ciudadanas ante posibles casos sospechosos.

La influenza aviar altamente patógena es una enfermedad viral que afecta tanto a aves domésticas como silvestres, presenta alta capacidad de propagación y puede provocar elevada mortalidad en las especies afectadas.

El SAG reitera su llamado a los propietarios de aves a reforzar las medidas de bioseguridad en sus sistemas de crianza. Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener a las aves en espacios protegidos, evitar el contacto con aves silvestres y no compartir fuentes de agua ni alimento.

Si observa signos sospechosos —como diarrea, decaimiento, depresión, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, plumaje erizado, descoordinación o muertes inusuales—, no manipule las aves directamente y realice la denuncia de inmediato al SAG. Los canales son diversos: puede llamar de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, a través del Centro de Atención Usuaria al teléfono 22 345 1100, escribir al mail oficina.informaciones@sag.gob.cl. Además, se ha dispuesto el WhatsApp +56 938663611 dedicado en forma exclusiva a recibir consultas y denuncias sobre influenza aviar, y que atiende de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los fines de semana y festivos de 9 a 18 horas.

Finalmente, para mantener informada a la ciudadanía y favorecer una toma de decisiones basada en antecedentes confiables, el SAG dispuso un visor en línea con información actualizada sobre la emergencia zoosanitaria, que incluye brotes confirmados, aves afectadas y predios bajo vigilancia, entre otros datos relevantes. Está disponible en www.sag.cl o directamente en https://bit.ly/47N7HCn