Realizan Plaza de Justicia y DDHH en el CDP de Puerto Aysén  

En dependencias del Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén se llevó a cabo la primera Plaza de Justicia y Derechos Humanos año 2026, actividad encabezada por la seremi de Justicia y Derechos Humanos Andrea Ponce y que contó con la participación de todos los servicios dependientes y relacionados del sector, quienes atendieron las consultas y trámites de la población penal.

En la oportunidad, participaron el Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Médico Legal, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, el Servicio de Reinserción Social Juvenil y Gendarmería de Chile.

La seremi de Justicia y DDHH Andrea Ponce Olivares se refirió a esta instancia señalando que “fue una actividad que contó con la participación de todos los servicios dependientes y relacionados del sector, donde hubo una alta participación de la población penal que pudo utilizar todos los procedimientos, mecanismos y servicios con los que cuenta la cartera, esperamos prontamente realizar una nueva Plaza de Justicia y Derechos Humanos para poder acercar los servicios de Justicia a todos, tal como lo mandató el Presidente José Antonio Kast”.

Mientras que la directora regional de Gendarmería de Chile Coronel Jessica Rivas Hernández señaló que “para nosotros es un agrado contar con esta Plaza de Justicia en el CDP de Aysén para garantizar los derechos de la población penal, donde ellos pueden optar entre los servicios públicos dependientes del Ministerio de Justicia de una forma rápida, expedita y solucionar inquietudes que podrían hacerlo en el medio libre pero al estar en un sistema de reclusión, nosotros garantizamos que tengan el mismo derecho, por eso los servicios llegan al sistema penitenciario, y ayer lo hicieron, sacaron su cédula de identidad, tuvieron nexo directo con la Defensoría, también con la Corporación de Asistencia Judicial para todo tipo de consultas, así que fue una jornada bien gratificante para ellos, lo agradecían y nosotros conforme con cumplir con nuestra tarea y labor de garantizar sus derechos y que tengan acceso a lo que el servicio público tiene predispuesto para ellos”.

Finalmente, señalar que esta instancia tiene como objetivo ser un espacio de difusión y promoción de las políticas, planes, programas y acciones que realiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con sus servicios dependientes y relacionados.