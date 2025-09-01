Cisnes vivió masivo Campeonato de Futsal Femenino

El pasado sábado 30 de agosto, la comuna de Cisnes fue escenario de un masivo Campeonato de Futsal Femenino que reunió a más de 100 mujeres provenientes de distintas localidades de la Región de Aysén.

El evento, organizado por la Ilustre Municipalidad de Cisnes, se extendió desde las 11:00 de la mañana hasta pasada la medianoche (00:30 horas), dando vida a una verdadera maratón deportiva con un total de 30 partidos disputados en una sola jornada.

El gimnasio local se convirtió en punto de encuentro para delegaciones, familias y público que acompañó la intensa competencia.

Las jugadoras destacaron por su esfuerzo, compañerismo y talento, consolidando al futsal femenino como una disciplina en crecimiento dentro de la región. En cada partido se vivió un ambiente cargado de energía, con gran entusiasmo tanto en la cancha como en las graderías.

Desde la Municipalidad de Cisnes, el alcalde Francisco Roncagliolo expresó su satisfacción por el éxito del evento: “que es un reflejo del compromiso de la comuna con el deporte y la igualdad de oportunidades. La gran participación de mujeres de toda la región demuestra el potencial del futsal femenino y la importancia de seguir generando espacios que promuevan la actividad física y la integración”, destacó

Más allá de los resultados deportivos, la jornada se consolidó como un espacio de convivencia y unión regional. Las delegaciones aprovecharon la ocasión para intercambiar experiencias, fortalecer lazos comunitarios y visibilizar el talento femenino en el deporte, consolidando a Cisnes como un referente en este ámbito.

El campeonato concluyó con un balance positivo por parte de jugadoras y organización, reafirmando el compromiso municipal con el fomento del deporte y la igualdad de oportunidades en la comuna de Cisnes